美国财政部再次认定中国未操纵汇率

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据新华社华盛顿4月13日电 （记者金旼旼、江宇娟）美国财政部13日公布半年度汇率政策报告，认为中国没有操纵汇率以获取不公平贸易优势。这是美国总统特朗普就任后，美国财政部第三次作出这一认定。
当天，美国财政部发布针对主要贸易对象的《国际经济和汇率政策报告》，认为主要贸易伙伴均未操纵货币汇率，但将中国、日本、德国、韩国、瑞士、印度6个国家列入汇率政策监测名单。和去年10月出台的上一份报告相比，此次印度被新列入了这份名单。
共绘亚洲与世界交融发展的新画卷 中国南海之滨，一年一度的“博鳌聚会”让这个春天再次沸腾。 4月11日傍晚，博鳌亚洲论坛2018年年会落下帷幕。4天时间里，60多场主题讨论聚焦中国、立足亚洲、面向世界，来自全球的2200余名代表畅所欲言、凝心聚力，为更加开放、包…【详细】
美最年轻众议长宣布退休为中期选举添变数 人民网北京4月12日电 （记者 姚丽娟）当地时间11日，美国国会众议院议长保罗·瑞安宣布不参加11月举行的中期选举，这意味着他主动放弃连任众议院议长。尽管近几月来不断传出瑞安考虑退休的消息，但消息正式公布后，美国媒体还是炸开了锅。分析认为，…【详细】
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