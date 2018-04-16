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美国财政部再次认定中国未操纵汇率

2018年04月16日05:05  来源：人民网－人民日报
 

　　据新华社华盛顿4月13日电  （记者金旼旼、江宇娟）美国财政部13日公布半年度汇率政策报告，认为中国没有操纵汇率以获取不公平贸易优势。这是美国总统特朗普就任后，美国财政部第三次作出这一认定。

　　当天，美国财政部发布针对主要贸易对象的《国际经济和汇率政策报告》，认为主要贸易伙伴均未操纵货币汇率，但将中国、日本、德国、韩国、瑞士、印度6个国家列入汇率政策监测名单。和去年10月出台的上一份报告相比，此次印度被新列入了这份名单。


　　《 人民日报 》（ 2018年04月16日 22 版）
(责编：袁勃)
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