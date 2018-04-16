越南反腐风暴“刮”进公安系统

连日来，越南政府再次打出反腐重拳，对“公安系统高官卷入网络赌博大案”的查处引发舆论高度关注。这起网络赌博大案被查处表明，越共十二大以来的反腐风暴已从能源、金融领域“刮”到公安系统等强力部门。

据越南媒体日前披露，目前卷入这一网络赌博大案的公安系统官员为少将警衔的阮清化和中将警衔的潘文永。阮清化曾担任公安部反高科技犯罪警察局局长，潘文永曾担任公安部警察总局局长。两人都曾被越南国家主席授予“人民公安”荣誉称号。

此前，阮清化一直被视为公安战线打击高科技犯罪的先进典型，然而他在发现涉案的赌博网站后非但没有将其侦办，反而利用职权便利为该网络赌博团伙提供掩护。执法者竟成了高科技犯罪的“保护伞”，令舆论震惊。

据警方介绍，涉案的赌博网站共有注册账户2000多万个，其中活跃账户800多万个。参与者通过购买手机充值卡为账户充值，从而进行扑克、骰子等赌博活动。初步估计涉案金额超1万亿越南盾（约合2.8亿元人民币）。目前，包括阮清化、潘文永在内的40余名涉案人员已被警方逮捕。

近年来，越南经济增速在东盟名列前茅。但与此同时，法律和监管的盲区、漏洞，滋生了官商勾结、权钱交易等腐败行为，引起民众不满。越共高层认识到，腐败已成为影响党和国家命运的毒瘤，重拳反腐刻不容缓。反腐成为越共十二大以来六大核心任务之一。今年1月和3月，越南国家石油和天然气集团和有关银行的几十名前任和现任高管因腐败获刑。其中，涉案的越共中央政治局原委员、胡志明市委原书记丁罗升，是越共十二大以来落马级别最高的官员。

从已查办的腐败案件不难看出，越南反腐力度空前。对于一些腐败大案要案，越共高层直接指导督办。落马的腐败分子中，既有位列中央政治局的高级领导人，也有“安全着陆”的退休部长、将领，以往存在的反腐“盲区”“禁区”逐渐被清除。中央防治腐败指导委员会、中央检查委员会、政府监察总署等机构正将反腐之网不断织密收紧。

目前，越南已在预防和惩治腐败方面制定了较为健全的法律法规，但执法力度将直接影响反腐败成效。越南民众更加期待反腐败工作能常态化、全覆盖，既要打掉位高权重的“大老虎”，也要肃清发生在百姓身边的“收红包”“揩油”等基层腐败行为。只有更强有力的惩戒措施，才能对腐败分子形成威慑，这成为越南舆论的共识。

（本报河内4月15日电）

《 人民日报 》（ 2018年04月16日 21 版）

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