美洲峰会折射美拉关系裂痕（国际视点）

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第八届美洲国家首脑会议4月14日在秘鲁首都利马闭幕，会议最终通过《利马宣言》。来自30多个美洲国家的代表承诺团结协作打击腐败，但在委内瑞拉和古巴问题上分歧依旧。自美国总统特朗普上台以来，美国同拉美国家摩擦争端不断增多，美拉关系陷入低谷。与此同时，美国正试图拉拢秘鲁、哥伦比亚等“拉美盟友”，以打压委内瑞拉和古巴，达到分裂拉美的目的。利马峰会再次让外界感受到美洲国家组织内部日益加深的裂痕。

美古双边关系前景堪忧

作为西半球最重要的首脑会议，此次美洲峰会受到国际社会较大关注，来自世界各地约2000名记者前来参与报道。在美洲峰会开幕之际，特朗普宣布联合英法对叙利亚实施军事打击。美国发起的这次军事行动给美洲峰会蒙上阴影，拉美国家纷纷呼吁维护国际和平与秩序，防止紧张局势升级。古巴、玻利维亚等国代表在会上谴责了美国的空袭行动。

出于“掌控美国对叙利亚的回应”及“全球事态”，原本计划与会的特朗普未能参加美洲峰会。这是1994年首届美洲峰会举办以来，美国总统首次缺席这一会议。总部设在华盛顿的智库“美洲对话”主席希夫特坦言，特朗普缺席在一定程度上表明拉美在目前美国外交政策中处于次要地位，也极大降低了对美拉共同寻求有效解决地区问题的期望值。

在3年前的第七届美洲峰会上，时任美国总统奥巴马与古巴领导人劳尔·卡斯特罗举行了两国断交半个世纪以来的首次正式会晤，美拉关系出现回暖迹象。但特朗普上台后，并没有出台系统的“睦邻”政策，而是在“美国优先”理念指引下，在贸易、移民、外交等多方面对拉美国家态度强硬，引发拉美国家普遍不满，美拉关系陷入前所未有的低谷。

在此次峰会上，美国副总统彭斯与古巴外长罗德里格斯交锋，颇受关注。彭斯直言古巴是独裁国家，掠夺了古巴人民的自由。这一指责立即遭到罗德里格斯的抨击，认为彭斯是在误导并忽视事实，警告华盛顿正试图强加冷战时代政策，重新建立其在拉美的“帝国主义统治”。罗德里格斯指称，特朗普上台后对古巴的冒犯言论犹如冷战时期，使两国关系倒退，要求美国尽快解除对古巴的封锁，在制定对拉美的政策时不要固守“门罗主义”思维。他还批评美国政府激烈的贸易保护主义缺乏考量，将有损拉美地区的工农业发展和就业问题。分析人士指出，特朗普政府基本否定了奥巴马政府缓和美古关系的政策，加上美古双方在委内瑞拉问题上的严重分歧，双边关系前景堪忧。

委内瑞拉问题成交锋焦点

在此次峰会上，以美国为代表的16个国家发表声明，要求推动委内瑞拉恢复宪政，这些国家几乎占到美洲国家总数的一半。“跟着美国跑”的拉美国家较过去历届美洲峰会多，其中包括南美主要大国。以玻利维亚、古巴等为代表的左翼阵营与以智利、阿根廷为代表的右翼阵营之间的博弈越发激烈。没有与会的委内瑞拉总统马杜罗称，此次峰会上针对委内瑞拉的讨论是一个“完整的失败”，指责美国最新的反拉美左翼策略是以反腐败为借口，再次干涉拉美国家内政。

特朗普上台后，一直视委内瑞拉为“眼中钉”。自去年下半年以来，美国以委内瑞拉举行制宪大会选举、提前进行总统选举等为由，对委多次实施制裁，马杜罗和多名高官均在制裁之列。特朗普甚至曾表示，不排除对委采取军事行动的可能。这一强硬姿态遭到古巴、玻利维亚等拉美左翼国家的反对。

与此同时，秘鲁政府2月以委国内宪政问题为由，撤回了对马杜罗参加美洲峰会的邀请。玻利维亚、古巴、乌拉圭、尼加拉瓜等国认为秘鲁此举是一种“专断、狭隘和单边主义”的行径，将严重影响地区一体化进程。

马杜罗则批评秘鲁政府阻止他参加峰会以及拒绝向其提供任何必要安保措施，指称特朗普指使拉美右翼国家联合对委内瑞拉施压，“利用”了亲美右翼国家。

此外，巴拿马与委内瑞拉关系也急剧转冷。巴宣布对委高官和企业进行制裁后，委政府进行了同等规模的报复，两国还相互召回了大使。秘鲁、巴拿马政府的举动，折射出当前拉美左右翼之间博弈的复杂局面，同时也折射着美国干涉的影子。分析人士指出，美国不断拉拢拉美国家对委内瑞拉采取强硬政策，拉美国家内部在委内瑞拉问题上分歧加剧。

墨西哥国际问题专家海因茨对本报记者表示，美国正试图拉拢秘鲁、阿根廷、哥伦比亚等“拉美盟友”，利用这些区域大国组成的利马集团来孤立和打压委内瑞拉马杜罗政府以及古巴社会主义政权，最终起到分裂拉美的目的。“美国不想看到南边的拉美国家拧成一股绳，认为拉美地区一体化进程的推进会削弱美国在该地区的影响力和话语权。”

美拉关系未来充满变数

曾出任美国前总统奥巴马西半球事务特别助理的马克·费厄斯坦坦言，特朗普在拉美地区变得非常不受欢迎，这明显使得其他拉美国家的领导人难以与美国展开合作。根据美国民意调查机构盖洛普的最新民调，特朗普执政一年来，仅16%的拉美民众对其表示认可。

近来，在移民问题上，特朗普积极推动美墨边境隔离墙计划，签署备忘录，派遣国民警卫队开赴边境协助执法部门填补漏洞，这些举动引起墨方强烈不满。墨西哥总统培尼亚日前表示，不接受特朗普“威胁他人和缺乏尊重的态度”。除墨西哥外，美国还与洪都拉斯等中美洲国家在移民问题上存在矛盾。

贸易问题也常被美国用来威胁墨西哥等拉美国家。去年8月以来，美国同墨西哥和加拿大之间的北美自贸协定重新谈判已经历七轮正式谈判，进程颇为艰难。美国已宣布从3月23日起对进口钢铁和铝产品加征关税，加拿大、墨西哥等美洲国家虽暂时获得豁免，但美国和加、墨之间的根本矛盾并未消除。此次三方代表在美洲峰会期间再度会晤，但仍未取得任何进展。特朗普日前也对媒体表示，北美自贸协定谈判的完结还没有具体时间表，可能还须花费几周乃至几个月。未来美国同墨西哥及其他拉美国家的贸易关系发展令人关注。

巴西里约州立大学国际关系系主任毛里西奥·桑托罗在接受本报记者采访时表示，特朗普上台后，美国不断加大对拉美左翼国家的干预和施压力度，与右翼亲美的拉美国家也因为贸易争端等问题多有摩擦，一些涉及“美国优先”的歧视性政策和言论正加剧拉美传统盟友的疏离和猜忌。美国国内政治问题在很大程度上影响着特朗普的对拉政策，这使得美拉关系未来充满变数。

（本报利马、里约热内卢、墨西哥城4月15日电 记者张卫中、陈效卫、张远南、王骁波）

《 人民日报 》（ 2018年04月16日 21 版）

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