美英法空袭叙利亚遭多方批评

4月15日，本报记者走访大马士革市内多地，大部分的街道和设施都运转如常，大部分的商铺和营业场所都选择了正常开门营业。大马士革市内的学校也都正常开课，但安保措施明显都有所提升。此前一天的凌晨4时左右，英美法三国对叙利亚境内多处目标进行空袭，造成数名叙利亚平民受伤。

叙利亚民众对三国突然发起的空袭表达了愤懑和谴责。15日，一些市民自发在家门前和街边悬挂叙利亚国旗，以表达捍卫叙利亚主权的决心和对西方国家军事打击行动的抗议。49岁的大马士革居民哈立德对本报记者表示，袭击发生时，巨大的爆炸声接连不断。“我的妻子吓哭了，女儿躲在墙角瑟瑟发抖。我不停地安慰着她们，但其实我心里也很怕。”他说，三国的空袭除了伤害叙利亚人民外，没有其他任何意义。

在一家水站里，老板尤素夫正在忙碌地为附近居民安排配送桶装水。他对本报记者说：“美国人说这里有化学武器，证据在哪里？这就如同当年他们打击其他阿拉伯国家时一样，随便说个理由，然后就发动战争。这是极为野蛮和不负责任的行为！”他认为，美国作为联合国常任理事国，行事作风与联合国的规则和制度背道而驰，必然会遭到各方的谴责。

在国际上，空袭行动遭到多方质疑。美国《大西洋月刊》网站以“打击叙利亚是非法的”为题发表文章，认为特朗普政府明面上为军事打击叙利亚拿出的理由是保护平民，但“人们很难相信这一点”。美国国会民主党人对特朗普政府绕过国会对叙展开军事行动第一时间进行了抨击。弗吉尼亚州联邦参议员蒂姆·凯恩发表声明称，该军事行动绕过国会，属于“非法”。

英国反对党工党领袖杰里米·科尔宾表示，空袭叙利亚的合法性存疑，对叙利亚的打击有可能会“激化冲突”。他呼吁对所谓的化武袭击开启联合国主导的独立调查，并表示首相特雷莎·梅应该在诉诸武力之前得到国会批准。

法国极左翼组织“不屈法国”党魁梅朗雄在社交媒体上发出质疑，称此次空袭无凭无据。共和党议员瓦莱丽·布瓦耶认为这一行动没有获得联合国授权，也没有知会国民议会，是对“国家代表”的轻视，“法国人民仍在等待切实的证据”。

欧洲安全与合作组织议会大会前副主席、德国国防部前国务秘书威利·温默对本报记者说，美英法三国悍然对叙利亚进行导弹袭击，是对国际秩序的严重破坏，是对世界和平的严重威胁。美国对联合国宪章肆意践踏，已经多次未经联合国安理会授权便挑起战端。

更多声音认为，政治协商解决叙利亚问题才是正途。非洲联盟15日发表声明称，对化武问题的任何调查都应该基于无可置疑的证据收集，由独立的和可信的机构进行，严格遵守国际法，任何诉诸武力的行动，联合国安全理事会都应该起主导作用。面对目前的严峻形势，唯一明智的行动是加强国际努力，以叙利亚人民的利益为基础，寻求持久政治解决方案，并尊重叙利亚的领土完整。

巴西总统特梅尔日前表示，巴西对叙利亚军事冲突升级深感忧虑，“现在是根据国际法寻找永久性的解决方案的时候了”。古巴外长罗德里格斯表示，古巴政府坚决反对美国对叙利亚的军事打击行动，称这“公然违反国际法原则”。阿根廷总统马克里14日也表示，希望国际社会采取行动维护世界和平和安全，用对话解决分歧。

希腊和爱沙尼亚外交部14日分别发表声明，支持在联合国领导下，通过政治途径永久解决叙利亚冲突，并呼吁国际社会“致力于为叙利亚问题找到政治和持久的解决方案”。

（本报大马士革、华盛顿、伦敦、巴黎、布鲁塞尔、约翰内斯堡、里约热内卢4月15日电 记者李潇、胡泽曦、强薇、龚鸣、任彦、万宇、李志伟、张远南）

《 人民日报 》（ 2018年04月16日 21 版）

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