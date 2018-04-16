叙利亚问题只能通过政治途径解决

本报联合国4月15日电 （记者殷淼）当地时间4月14日，在美英法对叙利亚实施联合军事打击后，应俄罗斯要求，联合国安理会当天就叙利亚局势举行紧急会议。联合国秘书长古特雷斯呼吁各方按照《联合国宪章》和国际法行事。

古特雷斯说，作为联合国秘书长，他有责任提醒联合国会员国有义务按照《联合国宪章》和国际法行事，尤其是涉及和平与安全的问题。他说：“《联合国宪章》在这些问题上有非常明确的表述，安理会对维护国际和平与安全担负主要职责。我呼吁安理会成员团结起来，履行这一职责；呼吁所有会员国在此危急状况下保持克制，避免任何可能使局势升级并使叙利亚人民遭受更多苦难的行为。”

古特雷斯在通报中重申应避免叙利亚局势失控，对安理会未能在叙利亚化武袭击问责机制上达成一致表示失望，敦促安理会承担起责任，“填补这一空白”。

他重申对近日叙利亚境内化武袭击传言进行公正、独立、专业调查的必要性，表示支持禁止化学武器组织对叙首都大马士革东古塔地区杜马发生化武袭击的传言进行调查。

古特雷斯表示，叙利亚问题不能通过军事途径解决，只能通过政治途径解决。他已要求联合国秘书长叙利亚问题特使德米斯图拉尽快返回纽约，就如何加快叙利亚政治进程进行磋商。

中国常驻联合国代表马朝旭在会上发言，呼吁回到国际法框架内，通过对话协商解决问题。

马朝旭表示，我们敦促有关各方避免采取任何可能导致局势进一步升级的举动，回到国际法框架内，通过对话协商解决问题。

马朝旭指出，中方认为，应对叙利亚疑似化武袭击事件进行全面、公正、客观调查，得出经得起历史检验的可靠结论。在此之前，各方不能预判结果。政治解决是叙利亚问题唯一出路，有关各方应继续支持联合国斡旋主渠道作用，共同为推动叙利亚问题得到政治解决作出不懈努力。中方愿继续为政治解决叙利亚问题，为维护中东及世界的和平与稳定发挥积极的建设性作用。

俄罗斯常驻联合国代表瓦西里·涅边贾指责这次军事行动是“国际舞台上的流氓行为”。他说，这次军事行动将使叙利亚人道主义局势进一步恶化。

安理会当天表决俄罗斯起草的旨在谴责美国、法国、英国对叙利亚进行军事打击的决议草案。安理会15个成员中，3票赞成，8票反对，4票弃权，决议草案未获安理会通过。

正在秘鲁首都利马出席第八届美洲国家首脑会议的美国副总统彭斯14日说，美国政府已经做好再次军事打击叙利亚的准备，并将应对叙利亚及其盟国可能采取的报复行动。

叙利亚总统巴沙尔·阿萨德14日在与伊朗总统鲁哈尼通电话时表示，美国主导的对叙利亚军事打击说明西方在叙利亚的图谋失败。他强调：“这种侵略不会动摇叙利亚进一步消灭全境内恐怖分子的坚定信念。”

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