美国耍老大 韩国挺心寒

《亚洲经济》日前发表题为《韩国经济没得到“大哥”罩着 危机大部分都因美国而起》的报道，称美国贸易保护主义的抬头将对韩国出口造成打击，继而影响到韩国经济的整体发展。

“大哥”不罩反挥拳

美韩同盟关系确立已逾60年，美国似乎一直如“大哥”般“罩”着韩国。近来美国提高钢铁关税，多国恨得咬牙切齿。韩国却得豁免，甚至自认为获得的是全球首个“永久豁免”。跟在美国“大哥”身后想来不会吃亏，但往往事与愿违。

《亚洲经济》报道，美国方面将于4月17日发表汇率报告书，此前曾“恐吓”称将密切关注是否将韩国列为汇率操纵国。为避免遭到美国制裁，韩国政府只能眼看着汇率下跌。而汇率下跌后，出口产品的价格将上涨，对韩国出口企业而言更加不利。有分析称，韩元对美元汇率下降1%，韩国的总出口额将减少0.5%。

目前，韩国国内消费不振，上调最低时薪虽增加了家庭收入，但也带来了物价上涨、裁员等一系列问题。而此时，美国对韩国产的洗衣机及光伏电池组产品实行紧急进口限制措施，无疑是雪上加霜。面对美国的步步紧逼，韩国终于出手反击，宣布对4.8亿美元规模的美国产品征收报复性关税。美韩间贸易纷争加剧。

“兄弟”失和为哪般

冰冻三尺非一日之寒。

辽宁大学转型国家经济政治研究中心研究员李家成在接受本报采访时分析，贸易失衡严重是美韩矛盾的根本原因。在“美国优先”的贸易保护主义大旗之下，同盟也可能成为美国的打击对象。

特朗普政府要求重新协商已谈妥的美韩自由贸易协定。虽豁免韩国钢铁税收，但会要求韩国降低半导体、汽车等进口关税来恢复美韩之间的贸易平衡。而美国单边提高关税减小贸易顺差的做法，只会让纷争不断。

“驻军防卫费的问题向来让韩国不痛快”。李家成坦言，“不久前特朗普访韩并未受到韩国民众欢迎，民众反而担心特朗普又向韩国‘提款’”。

有分析指出，韩国在美国所有盟国中承担的驻军防卫费比例是最高的，但美方仍不满足。甚至以联合军演是为保护韩国为由，要求韩国承担美韩军演期间美国军队的费用。

另外，中美贸易摩擦无疑会“城门失火殃及池鱼”。中国对美国出口产品的元部件很多来自韩国，特别是半导体。如若美国执意与中国“叫板”，中国今后把半导体的进口方向转至美国，韩国只能吃哑巴亏。

同盟裂痕渐加深

美国抡起贸易大棒，韩国该如何接招？韩方曾调低汽车的进口税给美国让步，但美国要坚持“宁我负人，毋人负我”的态度处理贸易问题的话，韩国将退无可退。

据韩联社消息，美韩两国讨论第10份防卫费分担协定的第二轮谈判4月11日在济州启动，为期两天。韩方表示，力争取得能让国会和国民理解的互利互惠结果。而美国是否以部署战略资产、“萨德”入韩费用为由，正式要求韩方承担更多的驻军费格外受到关注。

李家成认为，要改善经济状况，韩国会考虑优先“新南方政策”，试图打开东南亚市场。上个月，文在寅访问越南，跟越南签订了一系列的经济合作协议，或许能平衡对美出口的一些损失。

当然，韩方还可能会向世界贸易组织申诉，拉拢美国国内反对贸易保护政策的势力。

“美国得寸进尺，韩国可能不再一味退让，同盟裂痕恐怕会加深。”李家成总结道。

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