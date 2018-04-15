金正恩会见中联部部长、中国艺术团团长宋涛

人民网平壤4月15日电（记者莽久晨 赵嘉鸣）朝鲜劳动党委员长、国务委员会委员长金正恩14日在劳动党中央委员会总部会见了中共中央对外联络部部长、中国艺术团团长宋涛。

金正恩首先转达他对习近平总书记的亲切问候和良好祝愿，热烈欢迎宋涛率中国艺术团来朝鲜参加“四月之春”国际友谊艺术节。金正恩表示，不久前，我对中国进行历史性访问，同习近平总书记举行富有意义的长时间会谈和交流，达成重要共识，取得丰硕成果。在朝中友好关系迈向新的更高阶段的重要时刻，习总书记又派中联部宋涛部长率高水平、大规模的中国艺术团来朝，充分体现出习近平总书记对落实我们所达成共识的高度重视和对朝鲜人民的友好情谊。我们将竭尽全力特别款待中国艺术使者，希望以此为契机，夯实两国人民友好的基础，携手书写朝中友谊的新篇章。

宋涛向金正恩转达了习近平总书记的亲切问候和良好祝愿。宋涛表示，习近平总书记同金正恩委员长在北京实现历史性会晤，达成重要共识，掀开了中朝关系的新篇章。我此次率中国艺术团来朝鲜参加艺术节，旨在落实两党最高领导人重要共识，弘扬中朝友谊，推动两党交流合作，促进文化艺术交流。中国艺术团从抵达平壤的那一刻起，就受到了朝方的亲切热情周到接待，充分感受到了金正恩委员长、朝鲜党和人民对中朝关系的高度重视，对习近平总书记、中国党和人民的友好情谊。

双方就加强中朝两党两国交流合作和共同关心的国际和地区问题交换了意见。金正恩表示，我访华期间亲眼看到中国取得的令人惊叹的发展成就，为兄弟的中国人民感到由衷地高兴，希望学习借鉴中国共产党的经验，全面加强两党两国各个领域的交流合作。宋涛表示，维护好、巩固好、发展好中朝关系是中国党和政府坚定不移的方针。我们愿与朝方一道，贯彻落实好两党最高领导人的重要共识，共同为推动新时期中朝关系不断发展、增进两国人民福祉、维护半岛和平稳定作出贡献。

当晚，金正恩和夫人李雪主为中国艺术团举行盛大欢迎招待会，朝鲜劳动党中央政治局常委、党中央副委员长、组织指导部部长崔龙海和宋涛在招待会上分别致辞。崔龙海表示，中国艺术团的访问将进一步推动两国文化艺术交流、深化传统友谊。宋涛表示，中国艺术团带来了中国党和人民对朝鲜党和人民的友好情谊，将为弘扬中朝友谊、丰富文化艺术交流作出贡献。

当天下午，李雪主在平壤主体音乐艺术发展馆剧场观看了中国艺术团演出的芭蕾舞剧《吉赛尔》，对中国艺术家们的精彩演出给予高度评价，对艺术团为朝中友谊作出的贡献表示感谢。

崔龙海，朝鲜劳动党中央副委员长、国际部部长李洙墉，朝鲜劳动党中央副委员长、统一战线部部长金英哲，朝鲜劳动党中央政治局候补委员、党中央第一副部长金与正等一同观看了演出，并出席招待会。中国艺术团抵达平壤时，李洙墉、金与正及朝各界群众在机场迎接。金与正还到艺术团驻地看望。

14日上午，宋涛同李洙墉举行了工作会谈。

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