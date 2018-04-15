中国代表呼吁回到国际法框架解决叙利亚问题 

联合国安理会１４日在美国、法国、英国对叙利亚实施军事打击后召开紧急公开会，中国常驻联合国代表马朝旭在会上发言，呼吁回到国际法框架内，通过对话协商解决问题。

马朝旭表示，我们敦促有关各方避免采取任何可能导致局势进一步升级的举动，回到国际法框架内，通过对话协商解决问题。

马朝旭指出，中方认为，应对叙利亚疑似化武袭击事件进行全面、公正、客观调查，得出经得起历史检验的可靠结论。在此之前，各方不能预判结果。政治解决是叙利亚问题唯一出路，有关各方应继续支持联合国斡旋主渠道作用，共同为推动叙利亚问题得到政治解决作出不懈努力。中方愿继续为政治解决叙利亚问题，为维护中东及世界的和平与稳定发挥积极的建设性作用。

安理会当天表决俄罗斯起草的旨在谴责美国、法国、英国对叙利亚进行军事打击的决议草案。安理会１５个成员中，３票赞成，８票反对，４票弃权，决议草案未获安理会通过。

马朝旭在安理会表决后作解释性发言，他说，众所周知，中方一贯反对在国际关系中使用武力，主张尊重各国的主权、独立、统一和领土完整。任何绕开安理会采取的单边军事行动都有悖《联合国宪章》宗旨和原则，违反国际法和国际关系基本准则，也将给叙利亚问题的解决增添新的复杂因素。基于这一原则立场，中国对俄罗斯提出的决议草案投了赞成票。

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