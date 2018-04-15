回应美方制裁 俄国家杜马酝酿对美反制法案

俄罗斯国家杜马、即议会下院正在讨论一项禁止或限制进口美国货的法案，以回应美方最新一轮制裁。

法案涉及的领域包括美国农业、医药和烟草产品以及俄美在核能、航空航天领域的合作。

国家杜马方面说，反制法案不会伤及俄罗斯国家利益，也不会禁止俄罗斯公民从美国带回自用货品。

【种类繁多】

这份法案由国家杜马主席维亚切斯拉夫·沃洛金和一些党团领导人提交，定于下周交由国家杜马讨论。

俄罗斯卫星通讯社报道，法案要求禁止从美国进口农业、医药、酒类和烟草类产品，同时暗示暂停俄美在核能、火箭发动机和航空器制造方面的合作。

路透社援引法案草案报道，涉及进口美国产品和服务，法案将允许俄罗斯政府对可能威胁俄罗斯利益的领域下达禁令或限制令。可能受影响的领域包括美国产软件、农业产品以及在其他国家和地区生产的美国药品。

美国企业在俄罗斯境内参与私有化交易可能遭禁止。同样可能受到禁止或限制的有由美国企业提供的审计、法律和咨询业务；在俄罗斯工作的美国公民或许会受到限制。

【寻求反制】

路透社报道，法案旨在保护俄罗斯自身利益和安全，从而应对“美国和其他国家的不友好、违法活动”。

克里姆林宫发言人德米特里·佩斯科夫13日告诉媒体记者，俄罗斯下院议员想要回应美方制裁措施的做法“可以理解”。

他没有说明克里姆林宫对反制法案内容的态度，强调政府方面不熟悉法案内容。

美国政府近期两度对俄方追加经济制裁。美方3月15日以俄方“网络攻击”为由，宣布制裁俄罗斯19名个人和5个实体。4月6日，美方再次追加制裁，针对“与俄罗斯政府关系密切的商业大亨”。

俄总理德米特里·梅德韦杰夫11日告知国家杜马，研究对美最新制裁的回应方案时，应该考虑美国产品和美国企业在俄罗斯生产的产品。

俄罗斯海关部门的数据显示，俄方2017年从美方进口125亿美元产品，包括航空、机械、制药和化学产品。

【范围适当】

路透社报道，对美国产品和美国企业提供的服务加以大规模限制会给俄罗斯带来不利，大批俄罗斯消费者习惯去麦当劳就餐、乘坐美国波音公司制造的客机出行、使用美国苹果公司设计的手机。

媒体记者问及正在酝酿中的反制法案，克里姆林宫发言人佩斯科夫说，任何俄方反制措施都不会伤害俄罗斯国家利益。

国家杜马副主席谢尔盖·涅韦罗夫说，法案中没有涉及禁止俄罗斯公民从美国带回自用产品的条款。

俄罗斯和西方国家上一次陷入“制裁战”是2014年。美国、欧洲联盟和其他西方国家当时因为克里米亚问题和乌克兰冲突而制裁俄罗斯，美国和欧盟随后延长和扩大制裁。作为回应，俄方禁止从西方国家进口大批农产品。（杜鹃）（新华社专特稿）

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