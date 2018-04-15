俄军侦察通报：美英发射103枚导弹被叙军击落71枚

新华社莫斯科４月１４日电（记者 栾海）俄军总参谋部行动总局局长鲁茨科伊１４日表示，美英军当天共向叙利亚目标发射１０３枚巡航导弹，叙防空兵用苏联生产的防空武器成功击落其中７１枚。

鲁茨科伊当日在俄国防部举行的新闻发布会上发布了侦察通报。鲁茨科伊说，俄在俄驻叙赫迈米姆空军基地和塔尔图斯海军基地部署的防空系统通过持续侦察发现，当日位于东地中海上空的美军Ｆ－１５、Ｆ－１６战机和英国“狂风”战机，以及美军停泊在红海的“拉布恩”号驱逐舰和“蒙特雷”号巡洋舰向叙利亚目标共发射１０３枚巡航导弹。俄防空系统及时发现了上述导弹的发射并追踪其飞行轨迹，但未发现法军参与此次对叙空袭。

俄侦察通报显示，为拦截美英导弹，叙利亚防空兵动用了苏联制造的Ｓ－１２５、Ｓ－２００、山毛榉等型号防空导弹。

鲁茨科伊说，由于所有美英导弹均未飞入俄防空区，因此俄未动用其防空武器。俄驻叙防空兵目前处于战斗状态，部分俄战机在空中执勤。

他还表示，近一年半以来，俄专家帮助叙军改进了防空系统并对叙防空兵进行了良好训练。“１４日的战况说明，俄方可以考虑向叙军提供Ｓ－３００型防空导弹。”

鲁茨科伊说，美英发动此次导弹攻击恰逢叙政府准备协助禁止化学武器组织代表团对杜马镇的所谓“化学武器袭击”事件进行调查之时。西方国家此时空袭说明其对于客观调查“化武袭击”毫无兴趣，无意打击国际恐怖主义，而只想破坏叙问题解决进程，阻挠中东形势恢复稳定。据他介绍，目前叙首都大马士革和其他城镇局势稳定，俄方将继续密切关注叙局势发展。

大马士革东郊东古塔地区日前据称发生“化武袭击”事件。美国总统特朗普在事件发生后多次威胁要对叙政府动武。美国东部时间１３日晚，特朗普宣布，已下令美军联合英国、法国对叙利亚军事设施进行“精准打击”。

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