外交部回应美、英、法对叙空袭：敦促各方通过对话协商解决问题

新华社北京4月14日电 外交部发言人华春莹14日就美国、英国、法国对叙利亚发动空袭答问时说，中方一贯反对在国际关系中使用武力，有关方面应回到国际法框架内，通过对话协商解决问题。

华春莹说，中方一贯反对在国际关系中使用武力，主张尊重各国的主权、独立和领土完整。任何绕开安理会采取的单边军事行动都有悖《联合国宪章》的宗旨和原则，违反国际法原则和基本准则，也将给叙利亚问题的解决增添新的复杂因素。

华春莹表示，中方敦促有关方面回到国际法框架内，通过对话协商解决问题。

针对美等三国表示采取军事打击是针对叙利亚发生的化武袭击事件，华春莹说，中方认为，应对叙利亚疑似化武袭击事件进行全面、公正、客观调查，得出经得起历史检验的可靠结论。在此之前，各方不能预断结果。

“中方认为，政治解决是叙利亚问题唯一现实出路。国际社会有关各方应继续支持联合国斡旋主渠道作用，共同为推动叙问题最终得到妥善解决付出不懈努力。”华春莹说。

谈及中国在叙利亚公民情况，以及他们是否受到了空袭影响，华春莹说，中国政府高度关注他们的安危，驻叙使馆同他们保持密切联系。目前，在叙中国公民都安全。

美国东部时间13日晚，美国总统特朗普宣布，已下令美军联合英国、法国对叙利亚军事设施进行“精准打击”。

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