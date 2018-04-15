国际时评：导弹炸不出真相

新华社北京４月１４日电 题：导弹炸不出真相

新华社记者辛俭强

叙利亚当地时间１４日凌晨，几乎就在美国总统特朗普发表讲话宣布对叙实施精准打击同时，叙利亚遭到来自美英法三国１００多枚导弹的袭击。这是继去年４月对叙政府军目标采取军事打击行动后，美国再次向叙利亚开火。理由则跟上次如出一辙，为了“报复”叙政府对反对派控制区进行的所谓“化学武器袭击”。

使用化武为国际公约所禁止，无论在何时、何地都不能被容忍，将肇事者和责任方绳之以法理所应当。在有关方面各执一词、化武事件疑云重重的当下，查明真相格外重要，需要安理会和禁止化学武器组织发挥主渠道作用，进行全面、客观、公正调查。

令人遗憾的是，未等调查开启，美英法就绕开联合国单方面对叙实施军事打击，这种做法无视《联合国宪章》宗旨和原则，有悖国际法和国际关系基本准则。更何况，导弹炸不出真相，武力解决不了问题。

叙利亚作为一个完整、独立的主权国家，理应得到国际社会尊重。此次军事行动对饱受战乱之苦、亟盼和平曙光的叙利亚来说又是一次重创。对于这个结果，联合国秘书长古特雷斯表示极度失望。

叙利亚问题无疑是地区乃至世界的“痛点”。当前，随着局势发展变化，叙利亚问题正处在战与和的十字路口。美英法对叙军事打击，让国际社会对叙前景感到忧虑，无助于叙政治和解进程推进，无助于地区反恐努力，更有可能进一步激化地区矛盾。

查明事实真相，必须是基于确凿证据得出经得起历史和事实检验的结论。目前当务之急是，有关方面保持冷静克制，使紧张局势缓和下来，为开展调查创造条件，而不是加剧紧张和冲突，让叙利亚局势变得更加危险和复杂。

(责编：燕勐、杨牧)