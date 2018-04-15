联合国秘书长呼吁避免任何使叙人民遭受苦难的行为 

新华社联合国４月１３日电（记者 王建刚 尚绪谦）联合国秘书长古特雷斯１３日在美国联合英国和法国对叙利亚军事设施实施精准打击数小时后发表声明，呼吁安理会所有成员保持克制，避免任何可能使局势升级并使叙利亚人民遭受苦难的行为。

他说，“我一直在密切关注美国、英国和法国对叙利亚空袭的报道。我们尤其在处理和平与安全问题时，有义务按照《联合国宪章》和国际法行事。《联合国宪章》在这些问题上有非常明确的阐述。安理会对维护国际和平与安全负有主要责任。我呼吁安理会成员团结起来，并履行这一责任”。

古特雷斯表示，任何使用化学武器的行为都是令人憎恶的，它所造成的痛苦是恐怖的。他说，“我曾多次对安理会未能在叙利亚使用化学武器的有效问责机制上达成一致感到非常失望。我敦促安理会能够承担起它的责任并填补这一空白”。

古特雷斯最后表示，他将继续与安理会成员保持接触，并帮助实现这一目标。

美国总统特朗普１３日晚宣布，已下令美军联合英法两国对叙利亚政府军事设施进行“精准打击”，以作为对日前叙东古塔地区发生“化武袭击”的回应。特朗普还在讲话中抨击俄罗斯，称其支持叙利亚政府，也应对“化武袭击”负责。特朗普同时指责俄罗斯未能遵守对于叙政府去化武的承诺。

这是特朗普任内第二次因疑似化武袭击下令对叙进行军事打击。叙利亚国家电视台１４日报道说，当地时间１４日凌晨，位于大马士革东北部拜尔宰地区的科学研究中心遭到袭击，并称叙利亚的防空部队在大马士革附近摧毁了美国发射的１３枚导弹。

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