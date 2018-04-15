美国防部长:对叙政府军事行动属“一次性”打击

美国国防部长詹姆斯·马蒂斯13日晚说，针对叙利亚政府的军事行动属于“一次性”打击。同时，他没有排除后续再次打击的可能性。

当天稍早，美国总统唐纳德·特朗普宣布，美国军队与英国和法国军队协同行动，发动对叙利亚的军事打击。

【“精准打击”】

特朗普13日晚发表电视讲话前，出席美洲国家峰会的美国副总统迈克·彭斯正在秘鲁首都利马，准备出席秘鲁总统马丁·比斯卡拉为与会领导人准备的宴席。突然，彭斯匆匆离开，返回下榻酒店。

早先，美联社报道，美国海军搭载“战斧”式巡航导弹的舰只向叙利亚方向移动，叙利亚进入“战斧”导弹打击范围。

不久，特朗普发表电视讲话。

特朗普说，美国对叙利亚境内关联化学武器项目的目标发起了“精准打击”。另外，美国将从军事、经济和外交等方面，“持续”施压叙利亚政府，直至对方停止使用化武。

特朗普对叙政府的盟友俄罗斯和伊朗发出警告，指责它们对叙政府的“罪行”负有支持和资助责任。他说：“将来某一天，我们或许能与俄罗斯和睦相处，甚至与伊朗相处，但不是现在。”

电视讲话中，特朗普延续他个人先前观点，即不愿意陷入战端、尤其地面战场，声称美国再次以军事手段打击叙利亚，但不寻求在这一中东国家无限期“存在”，相反期盼派往叙利亚的现有美军士兵回家。

【“明确信息”】

美国国防部长马蒂斯晚些时候说，美军行动以与化武相关设施为目标，“直接针对叙利亚政权”，向叙利亚及其军队发出“一则明确信息”。

马蒂斯声称，他“绝对相信”，叙利亚总统巴沙尔·阿萨德领导下的政府本月7日在位于首都大马士革东郊的东古塔地区杜马镇发动了化武袭击。

行动没有导致美方人员或装备损失。马蒂斯说，美方之所以联手英国和法国发起打击，是因为叙利亚政府没有从先前化武事件中接收到美方“信息”。

叙利亚政府否认在杜马镇动用化武，俄罗斯方面则斥之为“编造”。总部位于荷兰海牙的禁止化学武器组织专家已经赶赴现场，定于14日抵达，着手调查和分析。

马蒂斯告诉媒体记者，国防部定于当地时间14日就这次军事行动发布更多信息。

截至当天午夜，美方没有正式发布与打击叙利亚相关的任何细节。

一名美国官员告诉路透社记者，美军以战舰为平台发射了“战斧”导弹，以叙利亚境内“多个目标”为打击对象。只是，涉及导弹发射数量以及军事行动中是否出动飞机，这名官员没有披露。

按照马蒂斯的说法，就现在而言，这是“一次性打击”。不过，美国媒体报道，马蒂斯没有排除更多军事行动的可能。

2017年4月7日，位于地中海东部的两艘美军战舰向叙利亚境内沙伊拉特军用机场发射大约60枚“战斧”导弹。美方称，叙政府军4日从那座机场发动化武袭击，因而采取行动摧毁叙利亚储存在那一地点的化武。叙利亚军方予以否认，称军方没有化学武器。（陈立希）（新华社专特稿）

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