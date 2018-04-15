叙利亚政府谴责美国等对叙发动军事打击

新华社大马士革４月１４日电（记者郑一晗）叙利亚政府和军方１４日对美国等国家当天早些时候对叙发动军事打击表示强烈谴责，强调美国等国此举破坏国际法和联合国宪章。另据中国驻叙利亚大使馆消息，中国在叙人员均安全。

叙利亚外交部当天发表声明说，叙政府强烈谴责美国、英国和法国当天对叙发动导弹袭击，这一袭击再次表明美英法对国际法的蔑视，此举将加剧世界紧张局势、威胁国际和平与安全。叙政府还敦促国际社会谴责美英法对叙的此次袭击。

叙武装部队总司令部１４日也发表声明说，当天凌晨，美国、英国、法国对叙利亚“发起侵略”，向首都大马士革及其以外地区多个目标发射约１１０枚导弹。

声明说，叙军防空系统对来袭导弹进行了高效拦截，击落了其中大部分，也有导弹击中目标。位于大马士革东北部拜尔宰地区的科学研究中心遭袭，包括教学中心和科研实验室在内的建筑受损，但未造成人员伤亡。数枚射向霍姆斯附近一处军事设施的导弹偏离目标，爆炸造成３名平民受伤。

声明还说，此类袭击不会阻挠叙利亚军队及其盟友继续在叙国土上铲除恐怖组织的行动，“这一侵略无法阻止我们继续捍卫叙利亚主权和尊严，也无法阻止我们保护祖国和人民”。

中国驻叙利亚大使馆政务参赞马旭亮１４日告诉新华社记者，中方在叙人员均安全。

俄罗斯国防部当天也发布公告说，美英法此次对叙利亚发射的导弹未进入俄驻叙防空部队的防空范围内。

大马士革东郊东古塔地区日前据称发生“化学武器袭击”事件。美国总统特朗普在事件发生后多次威胁要对叙政府动武。美国东部时间１３日晚，特朗普宣布，已下令美军联合英国、法国对叙利亚军事设施进行“精准打击”。（参与记者：吴刚）

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