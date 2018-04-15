新华社北京４月１４日电 新闻分析：美英法对叙军事打击意在震慑与安抚

新华社记者 邵杰 杨定都

美英法三国１４日对叙利亚发动军事打击。有分析指出，西方国家发起此次袭击，既为震慑地区博弈对手，也为安抚中东盟友，但不足以改变叙利亚及中东地区政治、军事形势发展趋势。

震慑对手

叙首都大马士革东郊东古塔地区７日据称发生“化学武器袭击”事件。随后一周内，美国总统特朗普多次表态要让叙利亚政府“付出巨大的代价”，还表示这次打击要比以往的打击严厉得多，令国际社会对叙利亚前景感到更加忧虑。

从１４日各方表态来看，美英法此次主要以导弹袭击为手段，对叙军事设施实施精准打击，攻击范围有限。可见此次军事行动并不以改变叙利亚局势为目标，而是以震慑、警告为主。

在“化学武器袭击”事件尚未查明的情况下，美方毫不犹豫地威胁动武，同时联合英法等国，大范围调动军事力量。分析人士指出，美方有意制造声势，表现出强势干预叙利亚局势的姿态。

美国此次震慑的目标也十分明确。１３日晚，特朗普在宣布发动袭击的讲话中，点名批评俄罗斯和伊朗，要求停止支持叙利亚政府。

袭击来势汹汹，却难掩美国支持的反对派在叙利亚遭遇的败局。发生所谓“化学武器袭击”事件的东古塔地区，是叙利亚反政府武装在大马士革周边的最后据点。叙利亚政府军近来捷报频传，尤其是在俄罗斯和伊朗的支持下，相继收复了全国多个战略重镇，恢复了对大部分国土的控制。

上海国际问题研究院研究员李伟建认为，反对派内部不断分化，弱化，其外部支持力度也在减弱，而叙政府走出了最初的困境之后，已经重新站稳脚跟，而且变得越来越主动，同时叙总统巴沙尔下台的可能越来越小。

安抚盟友

特朗普上台以后，施行“美国优先”外交政策，强调减轻美国海外行动负担，降低风险。他主张从中东乱局中脱身，还公开表示要从叙利亚撤军。

特朗普这番态度令中东盟友忧心忡忡。而依靠美国支持的叙利亚反对派，本来在战场上就处于劣势，美方态度不明更让他们感到失望，士气低迷。

此时，美国等西方国家大举袭击叙利亚军事设施，无疑给节节败退的反政府武装提振信心和争取喘息的机会。美方也希望借助此次军事行动，明确美国在叙利亚问题上的立场，安抚沙特、以色列等地区盟友。

近年来，俄罗斯强势回归中东地区，加上伊朗地区影响力显著提升，令美国的中东地区盟友感到压力并游说美国增加对中东地区的投入。为应对共同挑战，沙特和以色列两国一贯不睦的关系也出现缓和迹象。

据路透社报道，沙特阿拉伯已表态支持美英法对叙打击，沙特官员称之为“勇敢的决定”。４月１０日，叙利亚中部霍姆斯附近一个空军基地遭导弹袭击，造成包括伊朗军人在内的１４人死亡。叙利亚称这是以色列发动的袭击。

在关于此次军事打击的讲话中，特朗普也表示，沙特阿拉伯、阿联酋、卡塔尔、埃及等地区盟友正在加强合作，共同防止伊朗从地区乱局中“获利”。

分析认为，此次对叙实施精准打击虽不足以扭转叙利亚战局，但也表现出中东地区博弈形势有所加剧。中国现代国际关系研究院专家陈宇认为，随着极端组织“伊斯兰国”这一“共同敌人”的败退，俄美等国在中东的矛盾可能激化。

他认为，叙利亚国内各势力盘根错节，牵涉的国际力量包括俄罗斯、美国、土耳其、伊朗、沙特、以色列、约旦等，现阶段解决叙利亚问题的努力正在进入“深水区”。

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