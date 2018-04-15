中国国际进口博览会推介会力促中越经贸合作

新华社胡志明市４月１４日电（记者 陶军 王迪）中国国际进口博览会推介会日前在越南胡志明市举行。出席活动的越南政府官员表示，博览会有望进一步推动中越贸易平衡、稳定发展，为越南企业深度开拓中国市场搭建新的重要合作平台。

本次推介会由中国驻越南大使馆经商处、中国驻胡志明市总领事馆和越南工贸部贸易促进局联合举办，３０余家胡志明市重点企业以及３０家越中媒体代表参加活动。

越南工贸部贸易促进局局长武伯富在会上表示，赴华参加首届中国国际进口博览会是２０１８年越南官方重要贸易促进活动，博览会体现了中国政府扩大进口，与周边国家分享发展成果的良好意愿，越方对此高度评价。目前，越方已向博览会组委会初步预订了１８０平方米的国家展展位和６０间企业展展位。

据中国驻越南大使馆经济商务参赞胡锁锦介绍，首届中国国际进口博览会具有规格高、实效性强、面积大、配套服务好等特点。中越双边贸易额２０１７年首次突破１０００亿美元，农产品和消费品是越南对华出口的两类优势产品，在中国市场广受欢迎，销售潜力巨大，相信在博览会上会被采购商和消费者看好。

中国驻胡志明市总领事陈德海在致辞中表示，举办首届中国国际进口博览会表明中国愿意开放市场，以实际行动支持经济全球化和贸易自由化，让各国分享中国的发展机遇。中国欢迎包括越南在内的周边国家优先搭乘中国经济发展“快车”，欢迎越南有优势、有特色、有竞争力的商品和服务进入中国市场。

首届中国国际进口博览会定于今年１１月５日至１０日在上海举行。

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