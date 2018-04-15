反对贸易保护主义 中国改革开放新举措利好全球

世界贸易组织日前发布报告称，部分经济体间贸易摩擦升级的可能将增加贸易前景不确定性，但对今年全球贸易增长仍持乐观态度。在贸易保护主义抬头的背景下，中国积极扩大开放，公布了一系列加快改革开放的新举措，并提出在海南全岛建设自由贸易试验区，支持海南逐步探索、稳步推进中国特色自由贸易港建设，这将给世界发展带来机遇。

贸易保护主义将威胁全球经济增长

世界贸易组织（ＷＴＯ）１２日发布报告，预计今年全球贸易额增长率将达到４．４％，但部分经济体间贸易摩擦可能升级，将增加贸易前景的不确定性。

“主要经济体间贸易关系破裂将会使全球经济偏离过去几年的复苏轨道，威胁经济增长和就业形势。”ＷＴＯ总干事阿泽维多说。

国际货币基金组织（ＩＭＦ）也对全球增长前景抱乐观看法，但认为贸易保护主义会威胁经济增长。ＩＭＦ总裁拉加德表示，全球经济的最优先任务是避免贸易保护主义、防范金融风险和促进长期经济增长。

英国牛津经济研究院的研究结果显示，贸易冲突若未能避免，将导致世界经济增长明显放缓，全球经济增速将下降０．５％。 在全球经济复苏但贸易保护主义有所抬头的大背景之下，中国没有选择停滞不前，没有选择关上大门，而是更加坚定地敞开大门，继续扩大对外开放。

中国改革开放新举措将给世界带来机遇

ＷＴＯ的报告提出，中国的经济结构改革利好全球贸易。世贸组织预测，中国经济从主要依靠投资向消费转型，从长期来看有益于更强劲的可持续经济增长，并将支持贸易增长。

事实上，作为全球第二大经济体，中国经济的平稳增长对降低世界经济波动风险起了举足轻重的作用。国家统计局测算结果表明，２０１３至２０１６年，如果不考虑中国经济的影响，世界经济年均增速将放缓０．６个百分点，波动强度将提高５．２％。

在博鳌亚洲论坛２０１８年年会上，中国公布了包括大幅度放宽市场准入、创造更有吸引力的投资环境、加强知识产权保护、主动扩大进口等一系列改革开放新举措。

不少国际人士认为，中国的新举措为各国发展提供了搭乘中国经济发展快车的新机会。对于“尽快放宽外资股比限制特别是汽车行业外资限制”，美国特斯拉公司首席执行官马斯克表示点赞，称中国的这项举措将造福全世界。

中国扩大改革开放加快步伐

１３日，习近平总书记在庆祝海南建省办经济特区３０周年大会上宣布，党中央决定支持海南全岛建设自由贸易试验区，支持海南逐步探索、稳步推进中国特色自由贸易港建设，分步骤、分阶段建立自由贸易港政策和制度体系。这是我国扩大对外开放、积极推动经济全球化的重大举措。

专家表示，这是中国赢得区域一体化主动权的重要举措，将形成开放的新态势，给外来资本创造更多的市场空间，彰显了中国在贸易保护主义、单边主义盛行的当下，向世界开放的坚定决心。

多个部门日前也纷纷表示将加快扩大开放的步伐。央行宣布了扩大金融业对外开放的１０余条新举措，证监会随即也公布了扩大开放的新政策。

商务部新闻发言人高峰表示，商务部正在会同有关部门，提出完善负面清单管理制度、扩大开放、优化外商投资环境、推动经济高质量发展的一揽子政策措施，并将争取尽早完成修订外商投资负面清单的工作。

海关总署表示，今年将相当幅度降低汽车进口关税，同时降低部分其他产品进口关税，努力增加人民群众需求比较集中的特色优势产品进口。

国家信息中心经济预测部主任牛犁认为，改革开放４０年来，中国经济实力明显增强，全面开放的条件环境基本齐备，大部分企业也已经具备了较强的国际竞争力，大幅度放宽市场准入正当其时。

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