联合国安理会就美英法军事打击叙利亚问题召开紧急会议

人民网联合国4月14日电（记者 殷淼）应俄罗斯的请求，联合国安理会于美国东部时间14日早11时就美英法联军军事打击叙利亚问题召开紧急会议。

联合国秘书长古特雷斯在发言时再次强调，叙利亚问题对今天的国际和平与安全构成最严重威胁，安理会应避免局势失控。古特雷斯呼吁对最近叙利亚在杜马镇使用化学武器的指控进行公正、独立和专业的彻底调查。

俄罗斯常驻联合国代表法西里·涅边贾引用俄罗斯总统普京的话说：“4月14日美国在其盟友支持下对叙利亚的军事及民用基础设施目标进行了导弹打击。这是未经联合国安理会批准，违反联合国宪章、国际法准则和原则，针对一个正在反恐前沿的主权国家实施的侵略行为。”

涅边贾指出，美国及其联盟在俄军事专家和叙当地居民都未证实发生化武袭击的情况下，对叙利亚实施了军事打击，完全是“国际关系中的流氓主义”，这种行为严重损害了联合国的权威。

美英法三国常驻联合国代表为其行为进行了辩护。三国代表声称，对叙利亚实施军事打击的决定是正当与合法的。他们指称，正是俄罗斯在联合国安理会多次使用否决权阻扰对叙利亚使用化武行为进行追责，才迫使他们采取这次的军事打击行动。这次军事打击行动的目的不是要“显示武力”，而是要制止阿萨德政府使用化学武器，不能任由叙利亚政权对其本国人民使用化学武器。

玻利维亚常驻联合国代表略伦提说，今天是黑暗的一天，因为三个联合国安理会常任理事国向一个主权国家发起了军事打击行动。一方面，任何使用化武的行为都必须受到谴责，并应当受到严肃追责；但一方面，在没有联合国安理会授权情况下，完全出于自身利益，就对一个主权国家采取单边主义做法，以一种公然违反国际法和《联合国宪章》宗旨与原则的做法去打击另外一个主权国家，这也是相当荒谬的。

叙利亚常驻联合国代表贾发里说，美英法对叙利亚的攻击，是对国际法和《联合国宪章》宗旨和原则的攻击，也是对联合国190多个成员国的袭击。他说，世界正重返冷战的边缘，美英法三国的做法完全是“顺我者昌，逆我者亡”。他建议美英法三国仔细阅读《联合国宪章》有关主权内容的条款，去了解如何维护国际和平与安全，而不是危害国际和平与安全。同时，停止对叙境内反政府武装的支持。

中国常驻联合国代表马朝旭大使表示，中方一贯坚持和平解决争端，反对在国际关系中使用武力，主张尊重各国的主权、独立、统一和领土完整。任何绕开安理会采取的单边军事行动都有悖于《联合国宪章》宗旨和原则，违反国际法和国际关系的基本准则，也将给叙利亚问题的解决增添新的复杂因素。

马朝旭说，我们敦促有关各方避免采取任何可能导致局势进一步升级的举动，回到国际法框架内，通过对话协商解决问题。中方认为，应对叙利亚疑似化武袭击事件进行全面、公正、客观调查，得出经得起历史检验的可靠结论。在此之前，各方不能预判结果。政治解决是叙利亚问题唯一出路。国际社会有关各方应继续支持联合国斡旋主渠道作用，共同为推动叙利亚问题得到政治解决做出不懈努力。

当天，安理会还就俄罗斯提交的一份旨在谴责美英法发动对叙利亚军事打击的决议草案进行了表决，草案获得3票支持，8票反对和4票弃权，最终未获通过。

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