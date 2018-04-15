导弹飞在事实前面（记者手记）

当地时间4月14日凌晨4时左右，美军联合英国、法国开始对叙利亚发动空袭。我的耳边响起此起彼伏的爆炸声。以前，叙利亚首都大马士革经常遭受来自盘踞在东郊反对派的迫击炮袭击，那种炮袭的声音比较单一。而14日凌晨的这场袭击，听上去连续性非常强。

7日，有媒体报道在大马士革东郊出现了所谓的“化学武器袭击”，一段显示平民受到疑似“化武袭击”后出现窒息、口吐白沫等症状的视频开始在网络上流传。此后，传闻便一直发酵。但真相究竟如何，尚无定论。9日，美国总统特朗普称，不排除用军事行动作出回应。

据记者观察，在特朗普做出“精准打击”的表态后，叙利亚局势，尤其大马士革的整体状况看上去还是比较平静的，因为“化武袭击”的传闻也不是第一次出现了，以往每当叙政府军在战场上取得优势，这种传闻就会出现，久而久之，大家对类似传闻也就不在意了。但这次由于美国方面做出了表态，叙利亚方面也做出了相应部署。12日和13日，大马士革市内能看见政府军调动了大量装甲车和导弹拦截设备。

本报记者的住处位于大马士革市中心主干道马扎大道北侧，视野比较开阔。事发后，记者观察到，至少有3处起火点，大量的警车、救护车也在市内穿梭救援。

袭击发生后，大马士革的电力供应和网络设施都受到了影响。凭借事先对网线的防护，加上备用的发电机，袭击一开始记者就投入到工作中，向国内发回了文字、图片和视频报道以及滚动播报新闻。事后检查房屋时，记者才发现分社办公室的窗户和墙壁之间被爆炸冲击波震出了一道大大的裂缝。

中国驻叙利亚大使馆在第一时间和当地的所有华侨华人取得联系，确认大家平安无事。

天亮后，记者走上街头采访。大马士革街头并未出现太多异样的迹象。可能因为常年战火，人们对这种袭击早就习以为常。记者注意到，当地一些居民家的窗口、汽车上都挂起了叙利亚国旗，以抗议西方的军事打击，表达捍卫国家主权和民族尊严的决心。

（本报大马士革4月14日电）

《 人民日报 》（ 2018年04月15日 03 版）

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