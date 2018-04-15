美英法对叙利亚发动空袭

这是四月十四日在叙利亚大马士革东北部拜尔宰地区拍摄的遭袭的科学研究中心。

新华社发

当地时间4月13日晚，美国总统特朗普宣布，已下令美军联合英国、法国对叙利亚政府军事设施进行“精准打击”，作为对日前叙东古塔地区发生“化学武器袭击”的回应。

14日凌晨，美、英、法从空中和海上向叙军事和民用设施发射100余枚巡航导弹和空对地导弹。叙政府军防空系统进行了反击。据当地媒体消息，在此次攻击过程中，没有一枚导弹进入防护驻叙塔尔图斯海军港口和赫迈米姆空军基地的俄防空分队责任区内，俄反导弹打击的防空分队“未采取行动”。

俄军总参谋部行动总局局长鲁茨科伊14日表示，美英军当天共向叙利亚目标发射103枚巡航导弹，叙防空兵用苏联生产的防空武器成功击落其中71枚。

就美、英、法对叙利亚发动空袭，中国外交部发言人华春莹北京时间14日表示，中方一贯反对在国际关系中使用武力，主张尊重各国的主权、独立和领土完整。任何绕开安理会采取的单边军事行动都有悖《联合国宪章》的宗旨和原则，违反国际法原则和基本准则，也将给叙利亚问题的解决增添新的复杂因素。中方敦促有关方面回到国际法框架内，通过对话协商解决问题。

华春莹表示，中方认为，应对叙利亚疑似化武袭击事件进行全面、公正、客观调查，得出经得起历史检验的可靠结论。在此之前，各方不能预断结果。

谈及中国在叙利亚公民情况，以及他们是否受到了空袭影响，华春莹表示，中国政府高度关注他们的安危，驻叙使馆同他们保持密切联系。目前，在叙中国公民都安全。

联合国秘书长古特雷斯在军事打击数小时后发表声明，呼吁安理会所有成员保持克制，避免任何可能使局势升级并使叙利亚人民遭受苦难的行为。

应俄罗斯的请求，联合国安理会于美国东部时间14日11时就美英法联军军事打击叙利亚问题召开紧急会议。

联合国秘书长古特雷斯在安理会紧急会议上再次强调，叙利亚问题对今天的国际和平与安全构成最严重威胁，安理会应避免局势失控。他呼吁对“化武袭击”指控进行公正、独立和专业的彻底调查。

俄罗斯总统普京14日表示，美国及其盟友对叙利亚进行军事打击是侵略行为，俄罗斯对此予以强烈谴责。

据克里姆林宫网站消息，普京当天在声明中说，美国在其盟友的支持下对叙军用和民用设施进行武力打击的行动并未获得联合国安理会授权，是违背《联合国宪章》和国际法的侵略行为。美方举动将为恐怖分子创造有利条件，并再次加深当地人道主义危机，甚至将导致新一轮难民潮。普京指出，此次袭击与去年美国借口叙政府“化学武器袭击”事件对叙沙伊拉特军用机场发动武力打击的做法如出一辙。在近日的“化武袭击”问题上，俄军医和防化专家已进入叙东古塔地区杜马市展开调查，并未在现场发现有毒物质和伤者。随后，禁止化学武器组织也将派遣相关专家进入事发地调查。但西方国家对调查结果“置之不理”并在禁止化学武器组织公布调查结果前开展了军事行动。

叙利亚政府和军方14日清晨指责美、英、法三国的攻击行动是“粗暴的侵略行为”，是“对主权国家的悍然侵犯”，叙方将做出回应。叙总统巴沙尔表示，西方国家的空袭，只会使叙利亚增强在每一寸国土上继续打击恐怖主义的决心。

叙利亚政治分析人士阿卜杜·拉希姆对本报记者表示，在禁止化学武器组织尚未完成对杜马市所谓“化武袭击”事件的调查，也尚未提交任何报告的情况下，美、英、法三国发动军事袭击，显然缺乏法理和逻辑上的依据，而沙特、卡塔尔等国对该行动的支持态度，折射了当前中东地区地缘政治冲突的复杂性和激烈性。

伊朗外交部14日发表声明，强烈谴责美、英、法对叙利亚发动军事打击。“这一侵略行为显然违犯国际法，侵犯了叙利亚主权和领土完整”，“他们要为自己的冒险行径负责”。

黎巴嫩总统奥恩14日发表声明，称美、英、法的行动不利于叙危机政治解决，阻碍当前所有为结束叙人民苦难所做的努力。

欧盟委员会主席容克14日发表声明，敦促各方尊重持久停火，为通过日内瓦进程政治解决叙利亚问题、进而实现永久和平铺平道路。

（本报大马士革、华盛顿、联合国、莫斯科、巴黎4月14日电 记者李潇、高石、胡泽曦、殷淼、张晓东、李永群）

《 人民日报 》（ 2018年04月15日 03 版）

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