引领全球化发展 共享中国新机遇

4月13日，习近平总书记在庆祝海南建省办经济特区30周年大会上宣布，党中央决定支持海南全岛建设自由贸易试验区，支持海南逐步探索、稳步推进中国特色自由贸易港建设，分步骤、分阶段建立自由贸易港政策和制度体系。这是中国对外开放再扩大、深化改革再出发的重大举措，彰显中国积极推动全球化、与世界共享发展成果的决心。接受本报记者采访的外国专家学者认为，海南全岛建设自由贸易试验区、稳步推进中国特色自由贸易港建设将对多边贸易体系形成支撑，为全球共同繁荣发展注入强心剂。

“海南的变化表明，只有改革开放，经济才有活力”

一滴水可以反映出太阳的光辉，一个地方可以体现一个国家的风貌。海南的发展，正是中国40年改革开放的缩影。

比利时比中协会副主席丽娜·登格鲁丹伊森和妹妹共同创办了荷兰语杂志《今日中国》，至今已有35年。最近十几年，姐妹俩几乎每年都要到中国实地采访。丽娜对本报记者说，虽然第一次去海南前通过资料了解到海南在成为经济特区之后发生了巨大变化，但去了之后看到的景象仍然让她惊讶：高速公路四通八达，现代化建筑比比皆是，一派欣欣向荣的景象。“海南的变化表明，只有改革开放，经济才有活力。相信海南将深入落实习近平主席讲话精神，不断创造新的辉煌。”

中国改革开放40年来取得的巨大成就令世界钦佩。泰国副总理威沙努认为，中国的改革不是简单的改变，而是对不适合时代要求的事物进行深刻的、多方面的调整。

美国政府前法律顾问哈维·佐丁曾多次访问海南，去过海南不同的市县，“每次到海南，都能感受到空气中充满着勃勃生机。海南全岛建设自由贸易试验区，逐步探索、稳步推进中国特色自由贸易港建设，将进一步开放中国市场，促进海南岛的更大发展。这是一个值得欢迎的举措”。

“为世界经济发展打开了新空间”

曾在中国工作13年的巴基斯坦国立科技大学中国研究中心副主任泽米尔·阿万对本报记者表示，40年改革开放取得的成绩给了中国继续扩大开放的信心和能力，习近平主席在讲话中宣布将海南岛建设成为自由贸易试验区、稳步推进中国特色自由贸易港建设，这无疑将进一步推动中国为世界发展作出更大贡献。凭借交通发达便利等区位优势以及包括旅游业、农业在内的资源优势， 海南将吸引更多外国企业到中国投资、开展业务，推动当地经济发展。海南自由贸易试验区、中国特色自由贸易港的建设带来的自由贸易规模和效应，将更有利于发挥自贸试验区的作用和功能，从而促进区域内自由贸易发展，为经济全球化作出贡献。

菲律宾总统中国特使、上好佳集团董事长施恭旗说，“随着各项配套措施在海南落地，海南将成为展现中国深化改革开放的窗口，这对世界经济是非常利好的消息，人们以后可以通过这个窗口看到中国发展成就，分享中国经验。”他表示，海南的快速发展令人振奋，相信新的重大举措将给海南带来无限发展机遇，使之成为一片创新、创富、创智的沃土，成为新时代中国发展故事的讲述者。

日本丽泽大学教授梶田幸雄长期关注外资企业在中国的营商环境。他表示，中国在海南全岛建设自由贸易试验区有助于加强区域一体化，完善相关法律建设，从而让外资企业在中国享受更好的营商环境。此外，此举也有助于促进资源、产业的合理配置和有效使用。

丽娜认为，在海南分步骤、分阶段建立自由贸易港政策和制度体系，是对经济全球化浪潮的主动顺应，“为世界经济发展打开了新的空间”。

“体现了中国对多边贸易体系的支持”

“自由贸易港是当今世界最高水平的开放形态。海南建设自由贸易港要体现中国特色，符合中国国情，符合海南发展定位，学习借鉴国际自由贸易港的先进经营方式、管理方法。”习近平总书记在讲话中欢迎全世界投资者到海南投资兴业，积极参与海南自由贸易港建设，共享中国发展机遇、共享中国改革成果。

泽米尔·阿万说，中国是当前世界经济发展的主要动力源。中国继续扩大开放，特别是主动扩大进口，将促进国际贸易发展，体现了中国对多边贸易体系的支持。

“在刚果（布），我们也能切身感受到中国开放带来的红利。”中刚非洲银行副总经理帕特里克·奥邦比对记者表示，刚果（布）的基础设施、城市面貌、商品丰富程度因为中国有了非常大的变化。“因为有了中国，国际贸易体系的力量对比更加平衡”。

“不断创新与扩大开放是完善发展模式、实现可持续发展目标，为人民谋福祉的必经之路。”墨西哥大都会自治大学中国之家创始人迪特里希教授认为，中国建立海南自由贸易试验区、稳步推进中国特色自由贸易港建设是新时代的必然要求。“这一举措将进一步推动中国建设成为社会主义现代化强国”。

俄罗斯莫斯科国际关系学院高级研究员古谢夫对记者表示，自贸港的免税政策将带来人流、物流、资金流的自由、便捷流动。中国推进“一带一路”建设已让许多国家有机会分享中国发展的红利。未来，各国投资商、贸易商、消费者可以更容易到达海南，获得更多的交流发展机会，共享开放型经济和自由贸易带来的福祉。

（本报北京、布鲁塞尔、曼谷、华盛顿、墨西哥城、伊斯兰堡、东京、首尔、约翰内斯堡、莫斯科4月14日电 记者王云松、任彦、丁子、孙广勇、郑琪、王骁波、丁雪真、刘军国、陈尚文、李志伟、曲颂）

《 人民日报 》（ 2018年04月15日 03 版）

(责编：冯人綦、曹昆)