联合国安理会未能通过谴责美英法军事打击叙利亚的决议草案

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人民网联合国4月14日电（记者 殷淼）联合国安理会14日未能通过一项旨在对美英法联军对叙利亚实施军事打击的决议草案。
据悉，该草案由俄罗斯向联合国安理会提交，内容主要是谴责“美国及其盟国对阿拉伯叙利亚共和国的侵略行为，违反了国际法和联合国宪章。”
表决结果显示，俄罗斯，中国和玻利维亚3个国家投了赞成票，8个国家投了反对票，4个国家投了弃权票。 根据《联合国宪章》的规定，安理会决议草案获得通过至少需要9票赞成，并且俄罗斯、中国、法国、英国或美国5个安理会常任理事国没有投否决票。
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