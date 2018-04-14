俄驳斥美英法“精准打击”叙利亚 各方角力背后显困局

美国总统特朗普13日晚宣布，已下令美军联合英国、法国对叙利亚政府军事设施进行“精准打击”，作为对日前叙东古塔地区发生“化学武器袭击”的回应。叙利亚当地时间14日凌晨4时起，隆隆的爆炸声在叙首都大马士革各处响起。从本报记者所在的市中心主干道马扎大道北侧，可以观测到至少三处以上的起火点，大量警车、救护车和消防车辆奔赴市内外各处参与救援。此外，据叙通社和叙国家电视台等当地媒体报道，阿勒颇、霍姆斯等地的军事设施也遭到了攻击。

14日清晨，大马士革的街道逐步恢复了平静，一些当地民众自发在自家窗户上悬挂起了叙利亚国旗，以表示对西方国家军事行动的抗议和对叙利亚主权的捍卫。

美英法对袭击行动辩解，俄罗斯予以驳斥

14日凌晨，美国、英国、法国从空中和海上向叙利亚军事和民用设施发射了110多枚巡航导弹和空对地导弹。叙利亚政府军的防空系统进行了反击，部分导弹在接近目标时被击落。据当地媒体消息显示，在此次攻击过程中，没有一枚导弹进入防护驻叙塔尔图斯海军港口和赫梅米姆空军基地的俄防空分队责任区内，俄反导弹打击的防空分队“未被使用”。

在攻击行动后，英国首相特雷莎·梅发表声明称，她下令英军对叙利亚发起打击，是因为“别无选择”，“没有其他可以替代使用武力来削弱和限制叙利亚政权使用化学武器的实际选项”。她认为，这一切是因为俄罗斯否决了联合国安理会计划对杜马市袭击事件进行独立调查的决议。英国对叙利亚展开攻击是为了减少平民伤亡，旨在阻止化学武器的使用，而非企图推翻叙利亚政府。“这不是在干涉内战，这与政权更迭无关。”

法国总统马克龙14日则通过社交媒体表示，“法国在2017年5月划的红线已被跨过。因此，我命令法国武装部队于今晚介入，同美国和英国一道联合参与这项国际行动，打击叙利亚政权的秘密化学武器库。”

对于美、英、法三国的联合军事行动，俄罗斯方面予以了措辞强硬的回应。俄罗斯总统普京14日发表声明称，未经联合国安理会批准，美国在其盟友支持下对叙利亚军事及民用基础设施目标进行了导弹打击，是针对一个正在反恐前沿的主权国家实施的侵略行为，违反了联合国宪章、国际法准则和原则。

中东地区国家态度泾渭分明，博弈日趋激烈

叙利亚、伊朗和黎巴嫩等国都对此次军事打击行动予以了措辞强硬的抨击。

叙利亚政府和军方14日清晨通过媒体，指责美、英、法三国的攻击行动是粗暴的侵略行为，是对主权国家的悍然侵犯，叙方将做出回应。叙总统巴沙尔表示，西方国家的空袭，只会使叙增强在每一寸国土上继续打击恐怖主义的决心。

伊朗外交部14日发表声明，强烈谴责美国、英国和法国对叙利亚发动军事打击。“这一侵略行为显然违反国际法，侵犯了叙利亚主权和领土完整”，美国及其盟国在没有任何证据证明叙利亚政府军使用化学武器的情况下侵略叙利亚，“他们要为自己的冒险行径负责”。声明强调，在叙利亚境内恐怖分子节节败退的情况下，美国及其盟国的军事行动“将助长恐怖分子的士气”。

黎巴嫩总统奥恩14日就美英法三方打击叙利亚发表声明，称该行动不利于叙危机政治解决，阻碍当前所有为结束叙人民苦难的努力，将使地区陷入难以开展对话的危机。必须停止局势恶化，恢复稳定，阻止外部干涉。无论何种理由，黎巴嫩反对任何阿拉伯国家遭受外部打击。近期局势发展表明大国开始加大介入叙利亚危机，且将带来诸多影响。

与此同时，沙特、卡塔尔等国则对美、英、法三国的军事行动表示了支持。

沙特外交部14日表示，该军事行动是对叙政权对无辜平民使用化武的回应，在国际社会未能对叙政府采取严厉措施的情况下，发生这样的军事行动，责任在叙政府一方。

卡塔尔埃米尔谢赫·塔米姆·本·哈马德·阿勒萨尼本周早些时候在美国进行访问时也表示，卡塔尔与美方在叙利亚化武问题上的看法一致。

叙利亚国内政治分析人士阿卜杜·拉希姆对本报记者表示，在禁止化学武器组织抵叙后，尚未完成对杜马市所谓化武袭击事件的调查，也尚未提交任何报告的情况下，美、英、法三国发动军事袭击，显然缺乏法理和逻辑上的依托，而沙特、卡塔尔等国对该行动的支持态度，折射了当前中东地区地缘政治的复杂性和激烈性。

叙利亚成为各方角力场，“化武”背后交织盘算与困局

据俄驻叙停火协调中心和叙政府统计，从今年2月底开始在东古塔地区实施人道主义救援行动以来，共有16.5万人撤离东古塔交火区，其中包括2万多名反政府武装分子及其约3.8万名家属。

然而，东古塔地区杜马市7日据称发生化学武器袭击事件，造成部分平民伤亡。随后，叙利亚政府和俄罗斯都否认当地有化学武器袭击事件，但世界卫生组织11日表示，杜马市有43人在袭击事件中死亡，超过500人接受治疗，他们都出现了类似于暴露在高毒性化学品下的症状。

世界卫生组织副总干事萨拉马发表声明说，“世卫组织要求立刻不受阻碍地进入该地区，为受影响的人提供护理，评估健康影响及提供全面的公共卫生援助。”同时，禁止化学武器组织宣布，将派遣调查组赶赴叙利亚杜马市，对疑似化武袭击进行调查，并已要求叙利亚提供必要协助。禁止化学武器组织强调，调查是为了确认是否发生化武袭击事件，没有确实证据前，不会将矛头指向任何一方。

化武传闻发生后，联合国安理会10日召开紧急会议，但未能通过任何决议草案。俄罗斯和美国各自提出对叙疑似化武袭击事件展开国际调查的决议草案，但俄罗斯否决了美国提交的决议草案，而俄罗斯提交的两份决议草案未能得到至少九票的支持，也未获得通过。

叙利亚政治分析人士阿德南对本报记者表示，东郊的东古塔地区是反政府武装在首都大马士革周边最后的据点和依托，叙政府军近期在该地的大胜，极大地打击了反政府武装的气焰，同时也进一步巩固了地面战场的胜果和优势。化武传闻此时再度浮现，从时间点上来看十分微妙。长期以来，当地反政府武装企图破坏救援行动并嫁祸叙政府军的行为时有发生。，有当地居民曾被不明身份的武装分子强迫扮演化武袭击受害者出现在镜头前。

事实上，过去两周左右的时间内，美国总统特朗普在叙利亚问题上的态度，经过了“过山车”般的起伏翻转。4月初，特朗普曾明确表示，已知会军方研究从叙利亚撤军的相关细节。目前，特朗普又在叙问题上180度转弯，展现出高压甚至激进态势。阿德南认为，这与美国中东战略的盘算和困局密切相关。在竞选期间，特朗普就明确表示希望美国从中东事务中抽身，结束在中东大量烧钱的局面。但不可否认的是，叙利亚问题牵涉甚广，美在中东地区的众多盟友和扶植起的代理人，绝不希望看到美国就此转身离开。同时，美国内也有大量强硬派势力，希望美方保持在中东地区的影响力。因此，美方在包括叙利亚问题在内的众多中东地区事务的走向上，并非由美总统一人可以抉择，他在该问题上的摇摆与反复，正是这种盘算与困局的折射与缩影。

美方牵头的军事打击行动，令叙利亚局势进一步复杂化。长久以来，美俄双方都不愿在叙问题上让自身看起来处于弱势，但美俄间直接的军事冲突，则又是双方都难以承受的选项。阿德南表示，类似14日这样针对性极强的军事行动，是在“彰显肌肉和避免正面冲突之间的走钢丝行为”，而中东地区内部分对叙政权持反对态度的国家和叙国内反对派等，也势必会利用此次机会，将叙利亚问题继续引向碎片化。

(责编：郭昕璇(实习生)、王欲然)