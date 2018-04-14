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伊拉克表示美英法对叙军事打击是“危险的举动”

2018年04月14日20:27  来源：人民网-国际频道
 

人民网讯 伊拉克外交部发布公告称，美英法针对叙利亚的军事行动是“危险的举动”，将影响地区稳定和安全，伤及地区无辜平民。

公告说，伊拉克强烈呼吁政治解决方案，这也是叙利亚人民的诉求。公告警告，恐怖主义在伊拉克与叙利亚遭受重创后，美英法的行动将给他们带来一次新的蔓延之机。

伊拉克再次呼吁，周日即将举行的阿拉伯国家首脑会议需对地区局势的危险势头采取明确的立场。（曾书柔）

(责编：郭昕璇(实习生)、王欲然)
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