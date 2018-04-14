伊朗总统鲁哈尼强烈谴责美英法对叙侵略行为

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人民网讯 据叙利亚通讯社14日消息，伊朗总统鲁哈尼在致电叙利亚总统阿萨德时表示，“伊朗强烈谴责美英法对叙利亚的侵略行为，并将继续站在叙利亚政府和人民一边。美英法的袭击决不会削弱叙利亚人民反恐的坚定意志。”
阿萨德向鲁哈尼通报了叙遭受袭击以及叙军应对的详细情况。他表示，美英法此次空袭，正值其所支持的恐怖分子节节败退、西方殖民势力意识到已失去地区控制力、失信于本国人民、失信于世界之时。
阿萨德强调，美英法打击叙利亚的行动，只会使叙利亚人民更加坚定地继续战斗，把恐怖势力彻底逐出境。（曾书柔）
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