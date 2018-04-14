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黎巴嫩总统：美英法打击叙利亚 使地区陷入危机

2018年04月14日18:45  来源：人民网-国际频道
 

人民网大马士革4月14日电 （记者 李潇）本月14日，黎巴嫩总统奥恩就美英法三方打击叙利亚发表声明，称该行动不利于叙危机政治解决，阻碍当前所有为结束叙人民苦难的努力，将使地区陷入难以开展对话的危机。必须停止局势恶化，恢复稳定，阻止外部干涉。无论何种理由，黎巴嫩反对任何阿拉伯国家遭受外部打击。近期局势发展表明大国开始加大介入叙利亚危机，且将带来诸多影响。

(责编：郭昕璇(实习生)、王欲然)
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