黎巴嫩总统：美英法打击叙利亚 使地区陷入危机

登录人民网通行证 立即注册
忘记密码？
人民网大马士革4月14日电 （记者 李潇）本月14日，黎巴嫩总统奥恩就美英法三方打击叙利亚发表声明，称该行动不利于叙危机政治解决，阻碍当前所有为结束叙人民苦难的努力，将使地区陷入难以开展对话的危机。必须停止局势恶化，恢复稳定，阻止外部干涉。无论何种理由，黎巴嫩反对任何阿拉伯国家遭受外部打击。近期局势发展表明大国开始加大介入叙利亚危机，且将带来诸多影响。
共绘亚洲与世界交融发展的新画卷 中国南海之滨，一年一度的“博鳌聚会”让这个春天再次沸腾。 4月11日傍晚，博鳌亚洲论坛2018年年会落下帷幕。4天时间里，60多场主题讨论聚焦中国、立足亚洲、面向世界，来自全球的2200余名代表畅所欲言、凝心聚力，为更加开放、包…【详细】
美最年轻众议长宣布退休为中期选举添变数 人民网北京4月12日电 （记者 姚丽娟）当地时间11日，美国国会众议院议长保罗·瑞安宣布不参加11月举行的中期选举，这意味着他主动放弃连任众议院议长。尽管近几月来不断传出瑞安考虑退休的消息，但消息正式公布后，美国媒体还是炸开了锅。分析认为，…【详细】
微信
微博
手机人民网
地方领导留言板
湖北黄陂美味豆丝
武汉百步亭万家宴
朝鲜啦啦队抵韩
年终奖PK大赛来袭