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俄总参局长：叙防空系统先后拦截71枚来袭巡航导弹

2018年04月14日18:23  来源：人民网-国际频道
 

人民网莫斯科4月14日电（记者 屈海齐）据俄新网报道，俄武装力量总参作战总局局长谢尔盖·鲁茨科伊称，在叙利亚遭到美英法突袭中，叙防空系统先后拦截71枚西方国家向叙发射的巡航导弹。

鲁茨科伊在新闻发布会上称，美英法14日突袭叙利亚期间，共发射百余枚导弹，其中71枚巡航导弹被成功拦截，实施拦截导弹包括S-125、S-200、“山毛榉”、“平方”、“黄蜂”等。这证明叙利亚武装力量高效的综合能力，以及在俄军专家培训下军人的高素养。

(责编：郭昕璇(实习生)、王欲然)
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