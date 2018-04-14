俄总参局长：叙防空系统先后拦截71枚来袭巡航导弹

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人民网莫斯科4月14日电（记者 屈海齐）据俄新网报道，俄武装力量总参作战总局局长谢尔盖·鲁茨科伊称，在叙利亚遭到美英法突袭中，叙防空系统先后拦截71枚西方国家向叙发射的巡航导弹。
鲁茨科伊在新闻发布会上称，美英法14日突袭叙利亚期间，共发射百余枚导弹，其中71枚巡航导弹被成功拦截，实施拦截导弹包括S-125、S-200、“山毛榉”、“平方”、“黄蜂”等。这证明叙利亚武装力量高效的综合能力，以及在俄军专家培训下军人的高素养。
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美最年轻众议长宣布退休为中期选举添变数 人民网北京4月12日电 （记者 姚丽娟）当地时间11日，美国国会众议院议长保罗·瑞安宣布不参加11月举行的中期选举，这意味着他主动放弃连任众议院议长。尽管近几月来不断传出瑞安考虑退休的消息，但消息正式公布后，美国媒体还是炸开了锅。分析认为，…【详细】
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