原标题：国际观察：美英法联手打叙 美俄博弈加剧

新华社北京４月１４日电 （国际观察）美英法联手打叙 美俄博弈加剧

新华社记者

美国总统特朗普１３日晚宣布，已下令美军联合英国、法国对叙利亚军事设施进行“精准打击”。俄罗斯驻美使馆随后发表声明说，美英法三国将为对叙实施军事打击付出代价。

分析人士指出，美英法对叙发动军事行动，将使叙利亚动荡局势持续升级，并将对中东局势、美俄关系带来严重影响，不排除美英法与支持叙当局的俄罗斯碰撞进一步加剧的可能。

“一次性”抑或“持续”打击？

特朗普在宣布打击叙利亚的电视讲话中，将之与日前发生在叙利亚东古塔的“化武袭击”挂靠起来，称美军的行动旨在对生产和使用化武者产生“强力威慑”。

同时，法国总统府发布新闻公报说，这一行动旨在打击叙政府生产和使用化学武器的能力。而英国首相府发表的声明强调，此次打击并非对叙利亚内战的干预，也不是要更迭叙利亚政权。

美国军方对此次打击的目标、性质及规模也有表态。美军参谋长联席会议主席邓福德称，美军打击目标指向“叙政府化武研发、储存设施以及指挥中心”。美国防长马蒂斯当晚也强调，此次美军行动旨在降低叙利亚制造化武的能力，并不打算扩大打击范围，当天的行动是“一次性”打击。

但特朗普在讲话中表示，美方准备对叙利亚进行“持续打击”，直到叙政府停用“化武”。

曾任美国驻伊拉克和土耳其大使的资深外交官詹姆斯·杰弗里认为，与去年４月美对叙发动的空袭相比，此次军事打击规模更大，且特朗普表示可能会有后续行动。他认为，目前需要密切关注俄罗斯、伊朗方面的反应，以观察事态是否会持续扩大。

美鹰派智库“保卫民主基金会”研究员贝赫纳姆·本·塔莱卜卢认为，美军空袭叙利亚将目标严格限定在与“化武”相关的目标上，这显示出特朗普政府并不打算扩大打击范围，只是希望借此完成“威吓”作用。

中国社科院西亚非洲研究所研究员殷罡则认为，类似空中打击可能会持续一段时间，今天打两下，明天打两下，以达到压制叙政府的目的。

叙局势更趋复杂

这是特朗普任内第二次借口疑似化武袭击下令对叙实施军事打击。

值得注意的是，被美方等指称发生化武袭击的东古塔地区是叙反政府武装在大马士革周边的最后要塞。“化武”新闻出现之际，东古塔地区叙反政府武装的撤离行动正在收尾。叙外交部官员指出，每当叙政府军在打击恐怖主义的战争中取得进展时，就会出现声称叙军使用化武的不实指控。

有分析指出，美英法对叙发动军事打击无疑会使叙利亚局势更加动荡，给叙利亚问题政治解决制造更多、更复杂的障碍。

中国国际问题研究院美国研究所所长滕建群认为，当前叙政府军正在继续收复失地，美英法军事打击会给反政府武装提供喘息机会，这将使叙局势更加复杂。

美智库外交学会主席理查德·哈斯认为，这次打击仅限于叙化武问题，不会改变美对叙政策不明的现状。

美国媒体则指出，此次行动有可能令美军在叙利亚问题中“越陷越深”，这与特朗普此前提出尽早将美军撤出叙利亚的目标相悖。

美俄博弈加剧

此次行动带来的另一个重要影响是，美国为首的西方与俄罗斯关系更趋恶化。

特朗普在１３日晚的讲话中指责俄罗斯须对叙出现“化武袭击”负责。俄驻美大使阿纳托利·安东诺夫则指出，美英法是在“演出事先设计好的剧情”，三国将为对叙实施军事打击“承担后果”。

在美英法对叙发动打击前夕，俄罗斯总统普京１３日在与法国总统马克龙通话时强调，在东古塔地区发生疑似化武袭击问题上，应继续展开细致和客观的调查。在调查结束前，有关各方应避免做出毫无根据的指责。联合国秘书长古特雷斯１３日早些时候也表示，军事手段绝不是解决冲突的方式。

分析人士指出，无视国际社会反对，美英法单方面发起军事行动，无疑将重创与俄关系，美俄对抗加剧或将不可避免。此外，美英法的做法也对中东局势乃至世界和平与稳定带来了负面冲击。

社科院美国研究所研究员陶文钊认为，此次打击之后，美俄在叙利亚以及在中东的博弈将更加激烈。美国军事卷入会到什么程度，还有待观察，尤其值得关注的是美国下一步会不会出动地面部队。

社科院俄罗斯东欧中亚研究所研究员张弘表示，此事将使俄美关系进一步恶化。美国此举试图降低俄罗斯在中东的影响力。美俄今后可能在“新冷战”中越陷越深。

他同时认为，俄罗斯和美国直接军事对抗的可能性很低。对于美英法此次行动，俄罗斯会反击，但选项并不多，更有可能采取“声东击西”或利用“代理人”的方式向美国等施压。（执笔记者：刘健；参与记者：陈静、刘晨、朱东阳、桂涛、顾震球）

新闻分析：美英法对叙军事打击意在震慑与安抚

美英法三国１４日对叙利亚发动军事打击。有分析指出，西方国家发起此次袭击，既为震慑地区博弈对手，也为安抚中东盟友，但不足以改变叙利亚及中东地区政治、军事形势发展趋势。>>

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