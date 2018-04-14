普京：美国及其盟国对叙目标进行打击违反联合国宪章

登录人民网通行证 立即注册
忘记密码？
人民网莫斯科4月14日电（记者 屈海齐）俄罗斯总统普京对叙利亚遭美英法军事打击发表声明称，美国及其盟友未经安理会批准，对叙军事和民用目标发起打击，违反了《联合国宪章》和国际法。
普京表示，美国在其盟友支持下对叙利亚阿拉伯共和国军事及民用基础设施目标进行了导弹打击。“这是未经联合国安理会批准，违反《联合国宪章》、国际法准则和原则。”
共绘亚洲与世界交融发展的新画卷 中国南海之滨，一年一度的“博鳌聚会”让这个春天再次沸腾。 4月11日傍晚，博鳌亚洲论坛2018年年会落下帷幕。4天时间里，60多场主题讨论聚焦中国、立足亚洲、面向世界，来自全球的2200余名代表畅所欲言、凝心聚力，为更加开放、包…【详细】
美最年轻众议长宣布退休为中期选举添变数 人民网北京4月12日电 （记者 姚丽娟）当地时间11日，美国国会众议院议长保罗·瑞安宣布不参加11月举行的中期选举，这意味着他主动放弃连任众议院议长。尽管近几月来不断传出瑞安考虑退休的消息，但消息正式公布后，美国媒体还是炸开了锅。分析认为，…【详细】
微信
微博
手机人民网
地方领导留言板
湖北黄陂美味豆丝
武汉百步亭万家宴
朝鲜啦啦队抵韩
年终奖PK大赛来袭