普京：美国及其盟国对叙目标进行打击违反联合国宪章

人民网莫斯科4月14日电（记者 屈海齐）俄罗斯总统普京对叙利亚遭美英法军事打击发表声明称，美国及其盟友未经安理会批准，对叙军事和民用目标发起打击，违反了《联合国宪章》和国际法。

普京表示，美国在其盟友支持下对叙利亚阿拉伯共和国军事及民用基础设施目标进行了导弹打击。“这是未经联合国安理会批准，违反《联合国宪章》、国际法准则和原则。”

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