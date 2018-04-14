德总理默克尔称：支持对叙利亚军事打击

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人民网柏林4月14日电（记者冯雪珺、李强） “这是必要且恰当的”，德国总理安吉拉默克尔周六表示支持美国、法国和英国对叙利亚的袭击。
德国联邦政府支持西方对叙利亚的军事打击。默克尔说：“军事行动是必要且恰当的，是为了保持国际禁止使用化学武器的有效性，并警告叙利亚政权不要再有侵略行动。”
她说：“我们支持美国、英国和法国盟友作为联合国安理会常任理事国，以这种方式承担责任。”
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