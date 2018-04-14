外交部：政治解决是叙利亚问题唯一现实出路

人民网北京4月14日电 外交部发言人华春莹14日答记者问时称，中方一贯反对在国际关系中使用武力，主张尊重各国的主权、独立和领土完整。任何绕开安理会采取的单边军事行动都有悖《联合国宪章》的宗旨和原则，违反国际法原则和基本准则，也将给叙利亚问题的解决增添新的复杂因素。中方敦促有关方面回到国际法框架内，通过对话协商解决问题。

她说，中方认为，应对叙利亚疑似化武袭击事件进行全面、公正、客观调查，得出经得起历史检验的可靠结论。在此之前，各方不能预断结果。政治解决是叙利亚问题唯一现实出路。国际社会有关各方应继续支持联合国斡旋主渠道作用，共同为推动叙问题最终得到妥善解决付出不懈努力。

她还说，中国政府高度关注在叙公民的安危，驻叙使馆同他们保持密切联系。目前，他们都安全。

全文如下：

问：北京时间4月14日上午，美、英、法对叙利亚发动空袭。中方对此有何评论？

答：我们一贯反对在国际关系中使用武力，主张尊重各国的主权、独立和领土完整。任何绕开安理会采取的单边军事行动都有悖《联合国宪章》的宗旨和原则，违反国际法原则和基本准则，也将给叙利亚问题的解决增添新的复杂因素。中方敦促有关方面回到国际法框架内，通过对话协商解决问题。

问：美等三国表示采取军事打击是针对叙利亚发生的化武袭击事件，中方有何评论？

答：中方认为，应对叙利亚疑似化武袭击事件进行全面、公正、客观调查，得出经得起历史检验的可靠结论。在此之前，各方不能预断结果。

中方认为，政治解决是叙利亚问题唯一现实出路。国际社会有关各方应继续支持联合国斡旋主渠道作用，共同为推动叙问题最终得到妥善解决付出不懈努力。

问：能否介绍中国在叙利亚公民情况？他们是否受到了空袭影响？

答：中国政府高度关注他们的安危，驻叙使馆同他们保持密切联系。目前，他们都安全。

(责编：郭昕璇(实习生)、王欲然)