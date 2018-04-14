普京：美国在叙利亚的军事行动破坏了国际准则

当地时间14日，俄罗斯总统普京在美国对叙利亚发动空袭行动后发表声明称，美国及其盟友在没有联合国授权的情况下，发动了针对叙利亚军事和民用目标的空袭行动，这违反了联合国宪章，破坏了国际准则，这是对一个主权国家的侵犯，扰乱了这个国家的反恐行动。

普京还表示，美国的空袭行动将会在叙利亚造成人道主义灾难，并导致平民伤亡，同时还会在这一地区引起新一轮的难民潮。他还呼吁联合国安理会应紧急召开会议，讨论美国及其盟友在叙利亚的军事行动。（央视记者 王斌 张誉耀）

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