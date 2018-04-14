日本著名经济学家江原规由：世界期待海南充分利用优势实现自身发展

日本著名经济学家、国际贸易投资研究所(ITI)主任研究员江原规由

人民网东京4月14日电（许永新）13日下午，中共中央总书记、国家主席习近平在庆祝海南建省办经济特区30周年大会上宣布，党中央决定支持海南全岛建设自由贸易试验区，支持海南逐步探索、稳步推进中国特色自由贸易港建设，分步骤、分阶段建立自由贸易港政策和制度体系。对此，人民网驻日记者就贸易自由化的重要意义、对海南省自由贸易试验区有何期待等问题，对日本著名经济学家、国际贸易投资研究所(ITI)主任研究员江原规由进行专访。

江原规由首先谈到了在全球经济复苏疲软的今天，贸易自由化的重要意义。江原规由表示，历史已经证明，反全球化及贸易保护主义的做法是不会带来进步的。显而易见的是，中国的改革开放为世界经济的发展带来了巨大的贡献，例如，中国经济对世界经济增长贡献率超过30%，位居世界第一。江原规由指出，中国是世界第一贸易大国及世界第二大经济体，同时也是第二大对外投资国及第二大引进外资国，世界上以中国为最大贸易伙伴的国家据认为达到120多个。中国倡导开放、融通的贸易自由化，意味着中国将与世界大多数国家一起共享发展带来的红利。

江原规由对海南省自由贸易试验区将成为全球贸易自由化的一个新平台表示出了期待。他指出，海南省是一个成立了30年的经济特区，今后，将通过建设自由贸易试验区、自由贸易港，形成“三位一体”的对外开放格局。中国国家主席习近平在庆祝海南建省办经济特区30周年大会的重要讲话中呼吁全世界投资者到海南投资兴业，积极参与海南自由贸易港建设，并强调要共享中国发展机遇与改革成果。江原规由评价，海南岛地处欧亚大陆，拥有得天独厚的地理位置与优越的自然条件，希望今后海南岛随着“三位一体”的发展，能够形成亚洲太平洋地区新型经济圈的一个基地。

江原规由还对中国改革开放40周年及全球多个国家效仿“深圳模式”建设自己的自由贸易区和工业园区发表评论指出，2017年，中国国内生产总值（GDP）占世界经济的比重为15%左右，为世界第二大经济体，这集中体现了中国改革开放40年的成果。江原规由认为，中国是世界最大的发展中国家，中国改革开放模式取得的成果，对发展中国家今后的发展来说是一个很大的福音。

江原规由最后表示，海南岛的发展是改革开放的最大成果之一，预计今后将会迎来国内外更好的经济、地理、环境方面的优越条件，并因此得到进一步发展。海南省经济增长率之高，经济规模之大就足以证明这一点。江原规由希望海南省今后充分发挥气候与自然环境的优势，大力发展健康、养老、度假、旅游、文化等与百姓生活息息相关的产业，在这些“四季产业”与“人生产业”方面，世界非常期待海南省能够走到前列。

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