原标题：详讯：叙利亚指责美国等国对叙“发动侵略”

这是4月14日拍摄的遭受袭击的叙利亚首都大马士革。叙利亚国家电视台14日报道说，当地时间14日凌晨，美国等国对叙首都大马士革发起军事行动。 新华社发（阿马尔 摄）

新华社大马士革４月１４日电（记者 郑一晗）叙利亚官方媒体１４日说，当地时间１４日凌晨，美国、英国、法国对叙利亚发起军事行动，叙方已对“来自三国的侵略作出回应”。

据叙利亚国家电视台报道，位于首都大马士革东北部拜尔宰地区的科学研究中心遭到袭击，叙军方在中部省份霍姆斯的多个军火库也成为袭击目标，但大马士革国际机场未遭到袭击。

当地时间１４日凌晨４时左右，记者在大马士革市中心附近不时听到巨大爆炸声，远处有从地面飞向天空的红点，疑似叙防空部队从大马士革周边进行防空拦截。同时，大马士革周边多地升起浓烟。

4月14日，叙利亚首都大马士革周边升起浓烟。叙利亚国家电视台14日报道说，当地时间14日凌晨，美国等国对叙首都大马士革发起军事行动。新华社发（阿马尔摄）

早晨６时左右，新华社记者在空袭结束后在大马士革街头看到，民众情绪平静，秩序基本如常。有部分民众聚集在市中心广场，声援叙利亚政府和军队。

国家电视台报道说，叙利亚军方防空系统对“来自美国、法国和英国的侵略作出回应”，在大马士革附近拦截了１３枚导弹。

另据叙利亚通讯社报道，拜尔宰地区的科学研究中心遭到多枚导弹袭击，造成包括教学中心和科学实验室在内的建筑受损，但没有人员伤亡；对霍姆斯的袭击造成３名平民受伤。

这是4月14日拍摄的遭受袭击的叙利亚首都大马士革。叙利亚国家电视台14日报道说，当地时间14日凌晨，美国等国对叙首都大马士革发起军事行动。 新华社/美联

大马士革东郊东古塔地区日前据称发生“化学武器袭击”事件。美国总统特朗普在事件发生后多次威胁要对叙政府动武。美国东部时间１３日晚，特朗普宣布，已下令美军联合英国、法国对叙利亚军事设施进行“精准打击”。

东古塔地区是叙利亚反政府武装在大马士革周边的最后据点。此前，叙反政府武装多次指责政府军在该地区使用化学武器，但均遭叙利亚政府方面否认。

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