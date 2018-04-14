原标题：俄罗斯杜马及外交部指责美英法对叙打击行为违反国际法

新华社符拉迪沃斯托克４月１４日电（记者吴刚）俄罗斯国家杜马国防委员会第一副主席亚历山大·舍林１４日说，美英法对叙打击违反了所有国际法准则，这是对一个主权国家的不宣而战。

舍林要求联合国安理会立即召开紧急会议讨论美国对叙打击问题。他指出，美英法此举使国际社会之前为调解叙利亚问题所做的一切努力归于零，此举意在使俄罗斯屈服。

同一天，今日俄罗斯通讯社援引俄国家杜马（议会下院）国防委员会副主席什维特金的话报道，美英法打击行动是对叙利亚的侵略。报道说，美英法对叙打击是一种没有远见的侵略行为，会导致不可估量的后果。美英法采取的这种行为不利于发展同俄罗斯的建设性关系。

俄外交部发言人扎哈罗娃当天也在社交媒体上表示，正当叙利亚迎来和平曙光的时候，美英法却对叙进行军事打击，这在世界历史上都是很罕见的。她还指责西方媒体歪曲报道叙利亚政府军使用化学武器，认为特朗普做出打击叙利亚的决定正是基于这些歪曲报道。

叙利亚首都大马士革东郊东古塔地区日前据称发生化武袭击事件。美国总统特朗普在事件发生后多次威胁要对叙政府动武。特朗普美国东部时间１３日晚宣布，已下令美军联合英国、法国对叙利亚政府军事设施进行“精准打击”，以作为对日前叙东古塔地区发生“化学武器袭击”的回应。

这是特朗普任内第二次因疑似化武袭击下令对叙进行军事打击。叙外交部１１日发表声明，批评美国威胁对叙发动军事打击是鲁莽的、使局势升级的行为，指出没有证据支撑的“化武袭击”是美国采取行动的“毫无说服力的借口”。

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