中国驻叙利亚大使馆：人员安全 馆舍完好

据中国驻叙利亚大使馆马旭亮参赞介绍，当地时间今天（4月14日）凌晨，美国对叙利亚的具体目标进行军事打击，所以使馆区域没有受到影响。目前使馆人员安全，馆舍完好。另外马参赞介绍，对美国的军事打击，使馆在前期已经做好了相关预案。

据使馆方面统计，目前在叙中国公民共有83人，在军事打击后，使馆第一时间联络他们，截至目前没有中国公民伤亡的报告。接下来，使馆方面对可能发生的状况，已经进行了计划和部署。

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