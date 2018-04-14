俄国防部：美国及其盟友向叙利亚发射了逾百枚导弹

人民网莫斯科4月14日电 （记者 张晓东）14日在美国及其英法盟友发动对叙利亚军事打击之后，俄国防部对打击情况进行了初步评估，认为美英法利用超过100枚巡航导弹和空对地导弹对叙利亚的军用和民用目标进行了打击。

据俄塔斯社报道，国防部方面明确到，叙利亚的防空体系击落了其中相当数量的处于飞行状态的导弹。同时国防部强调指出，导弹主要是来自位于红海的两艘美国军舰以及位于地中海区域的战术航空兵，还有美国战略轰炸机B-1B发射的空地导弹。

(责编：杨牧、刘洁妍)