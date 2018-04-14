美国民主党抨击特朗普政府“非法”打击叙利亚

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人民网华盛顿4月13日电（记者 胡泽曦）据美国媒体报道，美国国会民主党人对特朗普政府绕过国会对叙利亚展开军事行动进行抨击。
众议院民主党领袖佩洛西称，特朗普政府必须在叙利亚问题上拿出一个整体战略，且必须寻求国会的批准。
弗吉尼亚州联邦参议员蒂姆·凯恩发表声明称，该军事行动绕过国会，属于“非法”。
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