加拿大支持美英法三国对叙利亚的军事打击行动

登录人民网通行证 立即注册
忘记密码？
人民网渥太华4月13日电（记者吴云） 美英法三国对叙利亚进行军事打击后，加拿大总理特鲁多13日发表声明，表示加拿大支持美国、英国和法国的行动。特鲁多在声明中说，加拿大以最强烈的措辞谴责叙利亚上周使用化学武器进行攻击的行径，支持美国、英国和法国采取行动，摧毁阿萨德政权发动化学武器攻击的能力。特鲁多还表示，加拿大将与国际伙伴合作，进一步调查叙利亚使用化学武器的问题，并将使用者绳之以法。
共绘亚洲与世界交融发展的新画卷 中国南海之滨，一年一度的“博鳌聚会”让这个春天再次沸腾。 4月11日傍晚，博鳌亚洲论坛2018年年会落下帷幕。4天时间里，60多场主题讨论聚焦中国、立足亚洲、面向世界，来自全球的2200余名代表畅所欲言、凝心聚力，为更加开放、包…【详细】
美最年轻众议长宣布退休为中期选举添变数 人民网北京4月12日电 （记者 姚丽娟）当地时间11日，美国国会众议院议长保罗·瑞安宣布不参加11月举行的中期选举，这意味着他主动放弃连任众议院议长。尽管近几月来不断传出瑞安考虑退休的消息，但消息正式公布后，美国媒体还是炸开了锅。分析认为，…【详细】
微信
微博
手机人民网
地方领导留言板
湖北黄陂美味豆丝
武汉百步亭万家宴
朝鲜啦啦队抵韩
年终奖PK大赛来袭