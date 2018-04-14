加拿大支持美英法三国对叙利亚的军事打击行动

人民网渥太华4月13日电（记者吴云） 美英法三国对叙利亚进行军事打击后，加拿大总理特鲁多13日发表声明，表示加拿大支持美国、英国和法国的行动。特鲁多在声明中说，加拿大以最强烈的措辞谴责叙利亚上周使用化学武器进行攻击的行径，支持美国、英国和法国采取行动，摧毁阿萨德政权发动化学武器攻击的能力。特鲁多还表示，加拿大将与国际伙伴合作，进一步调查叙利亚使用化学武器的问题，并将使用者绳之以法。

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