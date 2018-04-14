英国首相称对叙空袭有限 该地区紧张局势不会再升级

人民网讯 英国首相特雷莎·梅声称，尽管对叙利亚进行了空袭，但军事打击是有限的，不表明该地区局势会再升级。

据英国BBC14日凌晨报道，英国国防大臣说，英国空军战机参与了对叙利亚特定目标的空袭。报道还特别指出，英国首相梅强调，对叙利亚的空袭是有限度的，只是对特定目标进行了打击，这不表明那里的紧张局势会进一步升级。

叙利亚国家电视台报道，美国、法国和英国对叙利亚发动了侵略，将对此进行反击。（安国章）

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