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外媒：叙政府军在大马士革以南地区击落13枚导弹

2018年04月14日10:24  来源：中国新闻网
 
原标题：外媒：叙政府军在大马士革以南地区击落13枚导弹

　　中新网4月14日电 综合报道，当地时间13日晚，美国总统特朗普宣布，美、法、英国三国军事力量对叙利亚实施打击。特朗普表示，美国行动旨在遏制并防止在叙境内使用化学武器。

　　在特朗普宣布对叙利亚实施打击后，大马士革传出爆炸声。

　　据叙利亚阿拉伯叙利亚通讯社(SANA)报道，叙政府军在大马士革以南地区击落13枚导弹。

　　另据美国福克斯新闻报道称，特朗普宣布开始叙利亚行动后，战机已从位于塞浦路斯的英国基地起飞。

(责编：刘洁妍、杨牧)
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