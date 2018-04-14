突发！特朗普宣布对叙利亚实施精确打击

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人民网北京4月14日电 据人民日报客户端报道，美国东部时间13日晚9时许，美国总统特朗普在白宫发表讲话，宣布对叙利亚涉化武地点实施精确打击。
此外，特朗普还称英国、法国将共同参与这场军事行动。
记者14日凌晨在叙利亚首都大马士革听到空中传来巨大爆炸声，叙利亚国家电视台说美英法三国对叙利亚“发动了侵略”。
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美最年轻众议长宣布退休为中期选举添变数 人民网北京4月12日电 （记者 姚丽娟）当地时间11日，美国国会众议院议长保罗·瑞安宣布不参加11月举行的中期选举，这意味着他主动放弃连任众议院议长。尽管近几月来不断传出瑞安考虑退休的消息，但消息正式公布后，美国媒体还是炸开了锅。分析认为，…【详细】
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