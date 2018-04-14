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突发！特朗普宣布对叙利亚实施精确打击

2018年04月14日09:43  来源：人民网
 

人民网北京4月14日电 据人民日报客户端报道，美国东部时间13日晚9时许，美国总统特朗普在白宫发表讲话，宣布对叙利亚涉化武地点实施精确打击。

此外，特朗普还称英国、法国将共同参与这场军事行动。

记者14日凌晨在叙利亚首都大马士革听到空中传来巨大爆炸声，叙利亚国家电视台说美英法三国对叙利亚“发动了侵略”。

(责编：王仁宏、杨牧)
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