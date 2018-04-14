原标题：“用中文理解中国”——汉语学习在印度悄然升温

宋词朗诵《水调歌头》、扇子舞《茉莉花》、武术表演“耍长棍”……3月底一个周末，印度孟买大学校园内，一场中国味浓浓的比试上演。

20多名大学生选手经历笔试答题、才艺表演、中文自我介绍、回答评委提问等环节，诉说自己的“中文情缘”。如今，数万印度人学习汉语，因为看到中印经贸、人文交流带来的诸多机遇。

【“学了中文机会更多”】

今年，孟买大学孔子学院首度“荣列”第17届“汉语桥”世界大学生中文比赛印度预选赛四个赛区之一。孔子学院印度籍教师美丽告诉新华社记者，孟大孔子学院2013年创建，2016年底有50多名学生，2017年增至100多人，“现在有资格承办一场内容丰富多样的‘汉语桥’比赛，以前是不敢想象的事情”。

3月25日预选赛，女孩易莎第二个上台，一段扇子舞舞毕，开始介绍自己学中文的由来。虽然中文听说有点吃力，她坚持用中文应答：“我爱中国，我觉得中国的文化很好，我很喜欢不同的文化，中国的舞龙舞狮我都喜欢，希望有机会能够到中国学习。”

另一名女生尼希塔介绍中国农历新年的传统。她自称坚持自学中文三年多，给几名印度孩子当中文家教。

乐客西和马龙来自古吉拉特中央大学，申请了中国政府的奖学金项目，2016年前往北京学习中文一年，拿到国际汉语标准能力考试五级证书，而最高为六级。

留学体验让乐客西意犹未尽：“印度和中国文化上有很多相通的地方。除了北京，我去了西安，还有河南很多地方；为了体验中国高铁，我专门去了趟天津。”

马龙说，他在中国参加过不少节日活动，特别喜欢春节和元宵节，看了很多中国电影，喜欢张艺谋导演的作品。“可以说印度现在也有‘汉语热’，因为印度是一个很大的市场，有很多中国企业过来，以后会越来越多，学了中文就能有更多的机会。”

1921年，诺贝尔文学奖获得者泰戈尔创办印度国际大学，激发印度人对中国和汉语的兴趣。上世纪六七十年代开始，印度的汉语教学和研究陷入沉寂，直至近年悄然升温，以培养交流技能、探讨当代事务为重点。

【“用中文理解中国”】

印度尼赫鲁大学中国与东南亚研究中心教授狄伯杰说：“汉语是联合国的工作语言之一，又是世界上使用人口最多的语言，中国经济和政治影响力持续扩大，促使各国人们学习汉语，印度也不例外。”

狄伯杰说，印度的“汉语热”体现市场需求：中印经贸明显增长，带来大量就业机会；大量留学中国的印度学生、去中国做生意的商人想在抵达中国前掌握一点基础的日常用语；两国旅游业发展刺激汉语学习的热情。现在，印度不少公立和私立学校鼓励学生将汉语当成英语、本土民族语言以外的“第三语言”。

虽无官方数据，多名业内人士说，保守估计，全印度参加汉语培训者现有数万人。

中国驻新德里大使馆教育处工作人员孙美幸介绍，印度的“汉语桥”比赛早些年都由韦洛尔科技大学孔子学院一家承办，近年来随着参赛人数增多增至四个赛区。

两个多小时比赛进入尾声，印度索迈亚大学国际部主任萨丁德作为评委上台发言，动情地回忆十多年前以留学生身份前往中国厦门学习和生活的情景。

他告诉台下师生：“印度和中国互为邻国，又都是文明古国，两国应该有更多的交流，在文化、教育、经贸等各个层面。中文是一座桥，我们要学会用它理解中国。希望大家要争取亲身到中国，学习或旅行。我特别想说的是，要学习中文，还要学习中国……”

台下有人高声插话：“活到老，学到老！”

现场笑声、掌声一片。（张兴军）（新华社特稿）

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