原标题：时装周、骑行赛 沙特女性迎来炫彩一周

沙特阿拉伯女性迎来社会变迁色彩浓郁的一周：首次女子自行车比赛在红海旅游城市吉达举行，首届阿拉伯时装周在首都利雅得开幕。

英国广播公司12日报道，沙特体育总局委托“活力四射”自行车俱乐部举办比赛，共47名女选手参加，赛程10公里。

“活力四射”俱乐部主管纳迪玛·阿布·阿埃内茵说，她对参赛人数感到吃惊。由于报名踊跃，组委会“不得不拒绝许多女性的参赛申请”。

沙特国王萨勒曼之子穆罕默德·本·萨勒曼去年6月成为王储后，出台一系列经济和社会改革举措，包括放松对女性的约束。这一年，阿埃内茵创建“活力四射”俱乐部，借助社交媒体招募“女骑友”。

沙特政府2013年颁布法令，允许女性在适当着装且有男性全程陪同的情况下在公园、海滩等休闲场所骑自行车。尽管如此，比赛还是在社交媒体“推特”上引发热议。

一些网民说，女性不应该在公众面前骑车，需要限制女性参加体育运动。

许多网民“点赞”。一名网民说，今后5年、10年或20年，现在批评这项赛事的女网民也会参加类似比赛，或为比赛喝彩加油。就像她们先前对用手机、看电视、上学受教育……的看法一样，“当她们回忆时，会为自己当初的反应感到羞愧”。

女骑手在比赛中挥汗如雨之际，另一些沙特女性在利雅得丽思卡尔顿酒店参加沙特首届阿拉伯时装周。

时装周为期5天，出自中东、巴西、美国和俄罗斯设计师之手的服装亮相。时装周禁止男性入场，观众不得在模特展示环节拍照。

黎巴嫩设计师纳贾·萨阿德告诉路透社记者，十分荣幸参加沙特时装周，因为这成为“这个国家女性革命的一部分”。

设在阿拉伯联合酋长国迪拜的“阿拉伯时装理事会”沙特分部主管莱拉·伊萨·阿布－扎伊德说，预计1500人参加时装周，包括400名海外人士。

据法新社报道，穆罕默德王储主张放宽社会约束，如允许举办音乐会、解禁电影院。沙特去年9月宣布，定于今年6月起允许女性开车。（王逸君）（新华社专特稿）

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