原标题：柬埔寨“吴哥宋干节”开幕 预计吸引200万游客参与

4月13日，柬埔寨首相洪森在第六届柬埔寨“吴哥宋干节”开幕仪式上致辞。 廖敏佳 摄

中新网暹粒4月13日电(杨陈 杨强 廖敏佳)第六届柬埔寨“吴哥宋干节”13日在距今已有900多年历史的吴哥景区巴戎寺拉开帷幕。柬埔寨首相洪森夫妇与当地民众以及来自世界各地的游客共同出席当天举行的开幕仪式。

“吴哥宋干节”由柬埔寨青年联合会等相关机构主办。今年“吴哥宋干节”活动主题是宣传祖先的遗产。该联合会主席洪玛尼在开幕致辞时表示，举办“吴哥宋干节”是为了迎接柬埔寨新年，宣传高棉祖先的遗产、文明、文化和成就。

洪玛尼说：“我们组织了33个柬埔寨传统文化展演项目，包括展现柬埔寨国家文明、文化、传统习俗、传统舞蹈等。除暹粒省外，柬埔寨另外10个省以及在海外柬埔寨人聚集度较高的韩国，也会同期举办宋干节活动，以此扩大柬埔寨文化的传播力度。”

4月13日，第六届柬埔寨“吴哥宋干节”在距今已有900多年历史的吴哥景区巴戎寺拉开帷幕。 廖敏佳 摄

当天，中新网记者在吴哥景区看到，一大早便有大批身着传统柬埔寨服饰的民众，或手持跳舞用的鲜花道具，或肩背传统手工艺品制作器具，或头戴表演面具，进入到巴戎寺庙宇前一块名叫“我的村庄”的区域，向游客进行为期4天的展示和演绎。

“我们正在制作的是跳面具舞时使用的面具，这个舞蹈最早诞生于吴哥王朝(公元9世纪)之前。”一名正在为面具着色的柬埔寨手工艺人告诉中新网记者，面具舞是一种高棉古代舞蹈，它既优雅，又古典华丽，加上乐曲旋律可以不断产生变换。在这位年长的手工艺人旁边，还有几位幼童正在专心地观摩学习。

4月13日，柬埔寨青年联合会主席洪玛尼在第六届柬埔寨“吴哥宋干节”开幕仪式上致辞。 廖敏佳 摄

在这个展示区里，“丢安昆”、“拔河”、“藏手巾”等传统民俗活动吸引了大批民众及游客参与。这里还集结了柬埔寨各种民俗文化展演，当地传统美食也应有尽有。

“这是我第3次参加吴哥宋干节，这个活动规模越来越大，特别是今年，许多古老的柬埔寨传统民俗都可以在这里看到。这对于传承柬埔寨文化有非常好的推动作用。”中国游客刘振说。

新加坡文化、社区及青年部副常任秘书洪合成博士是第4次受邀率团参加“吴哥宋干节”。“我认为这个活动的意义不仅是文化带动旅游，宣传柬埔寨的传统，更重要的是可以让青年人了解本国文化，以此助推柬埔寨文化的传承。”

洪合成介绍，新加坡每年也会组织针对青年人的“妆艺大游行”活动，与“吴哥宋干节”类似，旨在促进多元种族的文化展示以及文化大融合，帮助青年人了解当地多元文化的由来。“这几年我们也与柬埔寨方面达成合作，每年互派青年代表团参加此类文化创意活动，以此增进青年文化交往。”

据介绍，2018年“吴哥宋干节”将持续至4月16日。官方预计节日期间到访暹粒的国内外游客将会突破200万人次。(完)

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