原标题：杜特尔特中国之行将为菲律宾人创造一万个工作机会

中新网马尼拉4月14日电 (记者 关向东)菲律宾总统杜特尔特13日乘机返抵达沃，他在机场发表讲话表示：此次中国之行菲中双方签署了9项约98亿美元的商业投资协议，将为菲律宾人创造一万个工作机会。

4月10日，博鳌亚洲论坛2018年年会在海南省博鳌开幕。菲律宾总统杜特尔特在开幕式上致辞。中新社记者 杜洋 摄

杜特尔特本周早些时候前往海南出席博鳌亚洲论坛年会，杜特尔特表示，此次访问中国，促成了菲律宾政府和中国政府之间签署六项新的双边协议，包括：菲中两国政府之间的经济技术合作协定；菲律宾-中国农业技术中心技术合作项目第三阶段的合作协议；就拟议的达沃市高速公路项目进行前期可行性研究的协议；向菲总统通信业务办公室(PCOO)赠送广播设备的协议；关于在中国聘用菲律宾英语教师的谅解备忘录；并对赤口河(Chico)泵业灌溉工程的优先购买权贷款协议进行了探讨。

杜特尔特强调，本次签署的中国雇用菲律宾英语教师的谅解备忘录，将使得中国今年开始雇佣两千名菲律宾英语教师。

杜特尔特表示，中国政府还将向菲律宾提供5亿元人民币的无偿援助。

杜特尔特透露，访问期间双方领导人见证业界签署了9项商务协议，投资价值估计为98亿美元。包括：上海港湾基础建设有限公司在菲进行土地开发方面的勘探；九丰集团(Jovo)考察建造和运营液化天然气接收终端的机会；中发集团开发大型旅游项目；好成集团投资基础设施建设项目和火电建设项目。中国绿色农业集团打算与菲律宾Calata公司合作，探索农业和旅游合作机会；东云商务旅游有限公司希望在菲投资旅游业；中国重型机械有限公司将负责中国-菲律宾国际技术工业园区的开发；上海高光生物技术有限公司和浙江东阳集团有限公司拟在菲成立制药有限公司等。(完)

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