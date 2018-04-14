原标题：18岁中国女孩意大利失联4日 中国驻米兰总领馆已介入

18岁中国女孩意大利失联4日

失联当天曾在当地参加驾照考试 中国驻米兰总领馆已介入

意大利警方公布的华人女学生照片。(图片来源：意大利欧联网 资料图)

4月13日，一名18岁中国女孩已在意大利失联4天。北京青年报记者了解到，4月9日下午，叶文澜在参加完驾照考试后，和家人失联至今。事发后，叶文澜的家人向当地报警寻求帮助。4月13日，叶文澜的表哥陈明(化名)告诉北青报记者，当地警方已经立案调查此事，家里人也发布了寻人启事，希望叶文澜能早日平安回家。北青报记者从中国驻米兰总领馆处获悉，事发后，总领馆已和当地警方联系并沟通相关情况，但暂未找到叶文澜。

失联前参加驾照考试

“Sabrina(叶文澜)，18岁，于9日和家人失联至今。走失时身穿白色衬衫，黑色裤子，灰色大衣，还拿有一个黑色的包。如果有人发现她，请立即联系她的家人。”近日，这则寻人启事在意大利的华人间热传，并引发国内关注。北青报记者注意到，寻人启事的中间位置附上了失联女孩的照片和她家人的联系方式。

叶文澜的表哥陈明告诉北青报记者，意大利当地时间4月9日，叶文澜像平常一样去上学，下午放学后便按原计划去当地驾校参加了驾照考试。“当天晚上，家里人一直都没有收到她的消息，一开始我们觉得没什么，她平常也会有晚回来的时候。”

但是，直到晚上7点左右，叶文澜还是没有回家，“给她打电话也无法接通，家里人开始有些着急了”。当天晚上9点，当地公交也停止运行，叶文澜还是没有回家，“我们家里人就急忙出门去找，找了许多地方也没找到。晚上11点半左右，我们只能选择报警，希望警方可以帮忙找到我表妹。”

从小和舅舅一家生活

北青报记者了解到，1999年出生的叶文澜就读于意大利皮亚琴察当地的一所高中，今年夏天即将高中毕业。事发后，网上有传言称，叶文澜的父母在帕尔玛地区经营中餐馆，陈明对北青报记者表示，这些“不是真的”。

陈明说，表妹叶文澜的母亲在她很小的时候就去世了，而父亲已经很多年没和她联系了。陈明称，由于家庭情况特殊，叶文澜从两岁左右，就一直和他们一家人住在一起，到现在已经十几年的时间了。

但据意大利当地媒体报道，警方在调查时发现，叶文澜有可能是“自愿离家出走”。也有当地居民表示，曾在皮亚琴察火车站见到过疑似叶文澜的中国女性。但陈明回忆称，表妹平时十分乖巧，“不会不告诉家里人一声就离家出走，而且在失联前也没有任何异常的表现。”

总领馆称正在和警方沟通此事

4月13日，北青报记者致电中国驻米兰总领馆询问此事。总领馆工作人员表示，已知晓中国女孩叶文澜失联一事，“总领馆十分重视，已经和当地警方联系，沟通了解相关情况。”但截至4月13日傍晚，暂未找到叶文澜。

目前，叶文澜的家人仍在到处寻找，关于叶文澜失联的寻人启事也由警方张贴，并被当地媒体报道。陈明说：“一家人现在都很焦急，希望她能看到寻人的消息，能早点平安回来。”

文/本报记者 张雅 实习记者 刘思佳

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