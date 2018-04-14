原标题：FBI原局长科米出书谈及特朗普 遭白宫强硬回击

中新社华盛顿4月13日电 (记者 刁海洋)美国总统特朗普13日再次开启“攻击模式”，接连发推特指责联邦调查局(FBI)原局长詹姆斯·科米。此前一天，科米新书节选曝光，特朗普在书中被描述成一名以自我为中心的领导者。

特朗普13日在推特上表示，科米被证明是一个“泄密者和说谎者”。在华盛顿的每一个人都认为他应该被解雇。他泄露了机密信息，应该被起诉。他在国会作证时说谎，是一名不称职的FBI局长。对于将其解雇，我感到非常荣幸！

科米的新书名为《更高的忠诚：真相、谎言与领导力》，预计于本月17日正式发售。据媒体获得的文本显示，科米在这本书中详细记述了自己与特朗普的首次会面以及多次一对一接触。据科米描述，特朗普是一名以自我为中心的领导者，希望下属对他高度忠诚。

科米还表示，他对特朗普在俄罗斯试图干扰美国大选一事上的反应感到不解。科米称，特朗普在听取情报部门的汇报后问的第一个问题是，此事对大选结果有没有影响，随后的讨论重点转移至如何对公众做出说明。在整个过程中，特朗普与其幕僚团队从未向他询问如何阻止俄罗斯的网络攻击、俄罗斯的下一步计划是什么等内容。科米表示，“我对此感到非常震惊。”

此外，科米还在书中还披露了他在遭解职前后与时任国土安全部部长凯利的对话以及他在处理前国务卿希拉里“邮件门”调查上的态度。

特朗普去年5月将科米解职，引发巨大争议。此事也在一定程度上促成司法部任命特别检察官米勒负责“通俄门”调查。遭解职后，科米淡出公众视野。

科米新书13日引发了白宫方面的强烈回击。白宫发言人桑德斯当天发推特称，“在缺少两党共识的华盛顿政治圈有一个少见的共识，那便是科米是一个无信之人。”白宫幕僚、总统顾问康威在受访时表示，科米在书中批评特朗普是为了新书造势，并称科米是一个喜欢“吹嘘自己”的人。(完)

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