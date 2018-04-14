中国代表呼吁有关各方在叙利亚问题上保持克制

新华社联合国４月１３日电（记者尚绪谦）中国常驻联合国代表马朝旭１３日在安理会中东局势公开会上发言，呼吁有关各方在叙利亚问题上保持冷静克制，避免采取任何可能导致局势进一步升级的举动。

马朝旭说，当前，叙利亚局势十分危急，正处于战与和的十字路口。中方对形势发展高度关注，对紧张局势可能升级深感忧虑。当务之急是对有关事件展开全面、客观、公正调查，形成具有权威性的结论。

他说，中方一贯坚持和平解决争端，反对在国际关系中动辄使用武力或者威胁使用武力。绕开安理会采取单边军事行动，不符合《联合国宪章》宗旨和原则，有悖国际法和国际关系基本准则。叙利亚的主权、独立、统一和领土完整应得到充分尊重。有关各方应保持冷静克制，避免采取任何可能导致局势进一步升级的举动，通过协商与对话和平解决问题。

马朝旭说，中方坚信，军事手段解决不了叙利亚问题，政治解决是叙利亚问题唯一出路。中方支持联合国发挥积极作用，维护联合国和安理会的权威和地位。中方呼吁国际社会继续坚持外交努力不动摇，坚持政治解决叙利亚问题不动摇，充分发挥联合国斡旋主渠道作用，遵照安理会有关决议精神，尽快全面、公正、妥善解决叙利亚问题。

他表示，叙利亚局势关乎中东地区乃至世界和平与稳定，关乎安理会的信誉与权威。在此关键时刻，安理会应承担起《联合国宪章》赋予的神圣职责，顺应时代潮流，凝聚团结共识，尽最大努力维护和平，采取一切措施避免战争，不辜负国际社会的信任和期望。

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